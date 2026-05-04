Ranking ATP, Sinner sempre più in fuga: Musetti resta in top 10, Cobolli sale al numero 12

Jannik Sinner comincia la sua 70esima settimana da numero 1 del mondo con un vantaggio sempre più netto sulla concorrenza. Dopo il trionfo nel masters 1000 di Madrid, ottenuto battendo in finale Alexander Zverev, l’altoatesino consolida il prima nel ranking ATP e supera quota 14.000 punti, confermandosi il grande dominatore del circuito.

Sinner vola, Alcaraz insegue da lontano

Il nuovo ranking ATP di lunedì 4 maggio 2026 vede Sinner al comando con 14.350 punti, davanti a Carlos Alcaraz, fermo a 12.960 e distante 1.390 lunghezze. Lo spagnolo paga anche i problemi fisici legati all’infortunio al polso, mentre Sinner continua a costruire una fuga sempre più pesante.

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Più staccato Alexander Zverev, terzo con 5.805 punti, davanti a Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex de Minaur e Daniil Medvedev. In decima posizione resiste Lorenzo Musetti, con 3.415 punti, anche se il toscano dovrà gestire scadenze importanti nelle prossime settimane.

Cobolli da best ranking, sette azzurri in top 100

Il tennis italiano sorride anche alle spalle di Sinner. Flavio Cobolli, reduce dei quarti di finale a Madrid, sale al numero 12 del mondo con 2.750 punti, firmando il proprio best ranking e avvicinandosi alla top 10. In top 100 ci sono anche Luciano Darderi, ventesimo con 1.890 punti, Lorenzo Sonego, numero 66, Mattia Bellucci numero 80 e Matteo Berrettini numero 100.

Il quadro è chiarissimo: Sinner scappa davanti a tutti, ma dietro di lui il movimento azzurro non sta certo facendo tappezzeria.