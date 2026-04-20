Ranking ATP, Sinner resta numero 1. Cobolli sale al 13° posto

L’azzurro guida la classifica mondiale davanti ad Alcaraz. Italia con tre giocatori nella top 15.
Jannik Sinner resta saldamente al comando del ATP Tour secondo il ranking aggiornato al 20 aprile 2026. L’altoatesino, alla sua 68ª settimana da numero 1 del mondo, mantiene 390 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, assente al prossimo torneo di Mutua Madrid Open.
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Un margine che potrebbe rivelarsi decisivo nella stagione sulla terra battuta: raggiungendo almeno la semifinale a Madrid, Sinner avrebbe la certezza matematica di restare in vetta fino al Roland Garros, arrivando a quota 74 settimane complessive da leader e superando Stefan Edberg nella classifica all-time.
Cobolli da record: è numero 13 del mondo
Grande balzo anche per Flavio Cobolli, protagonista al BMW Open di Monaco di Baviera. Nonostante la sconfitta in finale contro Ben Shelton, il romano guadagna tre posizioni e raggiunge il suo miglior ranking, salendo al numero 13 del mondo.
L’Italia diventa così l’unico Paese con tre giocatori tra i primi 15: Lorenzo Musetti mantiene infatti la nona posizione.
Top 10 ATP
- Jannik Sinner – 13.350
- Carlos Alcaraz – 12.960
- Alexander Zverev – 5.255
- Novak Djokovic – 4.710
- Felix Auger-Aliassime – 4.100
- Ben Shelton – 4.030
- Taylor Fritz – 3.870
- Alex De Minaur – 3.845
- Lorenzo Musetti – 3.715
- Daniil Medvedev – 3.560
Tra gli altri italiani in classifica: Luciano Darderi (22), Lorenzo Sonego (62), Matteo Berrettini (92) e Matteo Arnaldi (103).
Ranking WTA: Paolini scende al nono posto
Nel ranking femminile resta al comando Aryna Sabalenka, mentre Jasmine Paolini scende in nona posizione dopo il torneo di Stoccarda. Alle sue spalle conferma il piazzamento tra le prime cento Elisabetta Cocciaretto (41).