Golden Gala, Andy Diaz domina il triplo: Roma si tinge d’azzurro

Andy Diaz ha aperto nel migliore dei modi il suo 2026 all’aperto, vincendo la gara di salto triplo al Golden Gala Pietro Mennea, tappa romana della Diamond League. Allo stadio Olimpico, davanti al pubblico italiano e alla nonna Milagros, l’azzurro ha firmato una prestazione di grande autorità, confermandosi uno dei riferimento mondiali della specialità.

Terzo successo al Golden Gala

Per Diaz si tratta della terza vittoria in carriera al Golden Gala. Nel 2023 aveva trionfato a Firenze con 17.75 metri, ancora oggi miglior prestazione italiana Outdoor, mentre nel 2024 si era imposto a Roma con 17.32.

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Questa volta l’allievo di Fabrizio Donato ha messo subito le cose in chiaro: dopo un nullo iniziale, al secondo salto ha piazzato un 17.58 con vento favorevole di 1,1 m/s. Poi, al quinto tentativo, ha migliorato ancora di un centimetro, arrivando a 17.59, misura decisiva per il successo.

Concorrenza battuta e sguardo agli Europei

Diaz ha superato nettamente la concorrenza, lasciandosi alle spalle i giamaicani Jordan Scott, secondo con 17.33, e Jaydon Hibbert terzo con 17.02. Più indietro il cubano Lazaro Martinez e l’aleggino Yasser Mohammes Triki. Per il due volte campione del mondo indoor è il decimo miglior risultato della carriera in una stagione che ora può davvero decollare.

Dopo il bronzo olimpico di Parigi 2024 e il record italiano indoor di 17.80 a Nanchino 2025, Diaz guarda già ai prossimi Europei di Birmingham con ambizioni altissime.