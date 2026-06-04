Un evento unico, promosso da World Taekwondo e organizzato dalla FITA, che quest’anno celebra una tripla valenza.
Il 60° anniversario del taekwondo in Italia, il primo posto della federazione azzurra nel ranking mondiale e la storica concomitanza, nello stesso palcoscenico, delle gare olimpiche e paralimpiche.
Questo appuntamento segna l’esordio delle trasmissioni in diretta streaming gratuita sul canale dedicato all’interno dell’ecosistema Samsung TV Plus
Come seguire l’evento.
Fino ad oggi punto di riferimento per l’informazione e l’approfondimento, Sportface compie il definitivo un nuovo e ulteriore salto di qualità proponendo su Samsung Plus Tv un grande evento live internazionale.
Tutte le gare saranno visibili in diretta, in modo completamente gratuito:
-
In TV: Sul canale Sportface di Samsung TV Plus (disponibile nativamente su tutte le Smart TV Samsung) e su Amazon Prime Video.
-
In streaming e mobilità: Sul canale Taekwondo Plus della piattaforma OTT Sportface TV, accessibile sia da web (tv.sportface.it) sia scaricando l’app ufficiale Sportface da Google Play Store (Android) e Apple App Store (iOS).
Un lungo fine settimana totale di Taekwondo
Attorno all’evento principale, la FITA ha strutturato un palinsesto di appuntamenti che trasformerà la Capitale nella fortezza di questa disciplina:
- 4 Giugno:World Para Taekwondo Grand Prix eVirtual Taekwondo Roma Open, l’innovativa competizione internazionale in realtà virtuale (Live)
- 5-7 Giugno: Spazio ai giovanissimi con il tradizionale e amatissimo Torneo Kim e Liù (Live)
- 8 Giugno: Gran finale con i Campionati Italiani Senior Cinture Nere, che si disputeranno nella stessa ed elettrizzante Grand Prix Arena dei campioni mondiali.