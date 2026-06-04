Europeo di Elica, Bologna apre la caccia ai titoli: azzurri in pedana il 6 e 7 giugno

Il 58° Campionato Europeo di Elica prende il via a Casalecchio di Reno, nella cornice del Tav Bologna. L’Italia ospita l’edizione 2026 della rassegna continentale, con 53 atleti iscritti in rappresentanza di sette nazioni. Ogni tiratore avrà a disposizione 30 bersagli “bianco e arancio” per provare a conquistare un posto tra i migliori specialisti europei.

Rodenghi guida una squadra ricca di esperienza

Gli azzurri del CT Giuseppe Rodenghi saranno in pedana sabato 6 e domenica 7 giugno. Rodenghi avrà anche il doppio ruolo di atleta nella categoria Men, dove l’Italia schiererà Andrea Citrica, Antonio Passalacqua, Carmelo Passalacqua e Marco Rodenghi.

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Tra i nomi più attesi spicca quello di Antonio Passalacqua, campione europeo e mondiale assoluto in carica, insieme ad Andrea Citrica, vicecampione europeo assoluto. Una squadra pesante, di quelle che vanno a Bologna per vincere.

Ladies, Junior, Senior, Veterani e Master: Italia presente in tutte le categorie

Tra le Ladies spazio a Emanuela Barillà, argento iridato 2025, Silvia Camiciola, bronzo continentale 2025, e Paola Tattini. Nel grippo Junior ci saranno Gabriele Delli Carri, Alessio Monaco e Federico Sampietro, mentre tra i Senior toccherà a Mario Biondi, Sebastiano Molinari, Roberto Proietti e Gianluigi Turchi. Competano la spedizione i Veterani Andrea Martignoni, Franco Tassinari e Claudio Torbani, oltre ai Master Franco Negrini, Giancarlo Serra e Dario Silva.

L’Italia si presenta dunque con ambizioni alte e squadra completa, pronta a difendere il fattore casa.