Follia Vlahovic, resta senza squadra: rischia di rovinare la carriera

Dusan Vlahovic si trova davanti al momento più delicato della sua carriera. Non per una questione tecnica, né per il rendimento sul campo. Il problema è il mercato. O meglio, le richieste economiche che stanno complicando qualsiasi scenario futuro.

Le trattative per il rinnovo con la Juventus si sarebbero infatti interrotte dopo l’ultimo confronto tra le parti. Alla base della rottura ci sarebbero le richieste avanzate dall’attaccante serbo: uno stipendio da 8 milioni di euro a stagione, altri 2 milioni di bonus e soprattutto un premio alla firma da circa 20 milioni.

Numeri che hanno spinto la Juventus a fermarsi. A Torino erano disposti a discutere un nuovo accordo, ma non a quelle condizioni. Così una situazione già complicata è diventata quasi impossibile da ricomporre.

Vlahovic, c’è una sola possibilità

Il problema per Vlahovic è che le sue richieste non avrebbero spaventato soltanto la Juventus. Nelle ultime settimane il Napoli aveva effettuato alcuni sondaggi per capire margini e fattibilità dell’operazione. Una possibilità che però si sarebbe raffreddata molto rapidamente proprio davanti alle cifre richieste dall’entourage del giocatore.

Stesso discorso per il Milan. I rossoneri stanno cercando un attaccante ma difficilmente possono immaginare di investire somme simili per ingaggio, bonus e commissioni. Soprattutto in una fase in cui il club sta ridefinendo l’intera struttura tecnica.

Di fatto il mercato italiano sembra essersi quasi completamente chiuso. Le speranze del serbo sono oggi legate soprattutto ai grandi club europei. Il Bayern Monaco continua a monitorare la situazione. Anche il Chelsea resta una società da tenere d’occhio, mentre l’Atletico Madrid potrebbe rappresentare un’opzione interessante se dovesse cedere Julian Alvarez.

Il punto è che nessuna di queste squadre sembra intenzionata, almeno per ora, a soddisfare integralmente le richieste economiche avanzate dal giocatore. Ed è qui che nasce il rischio più grande.

Perché nel calcio moderno il confine tra una trattativa saltata e una carriera che prende una direzione inattesa può essere molto sottile. Se nessuna big europea dovesse affondare il colpo, Vlahovic potrebbe trovarsi costretto a valutare destinazioni che fino a qualche mese fa non avrebbe nemmeno preso in considerazione.

Arabia Saudita, Turchia o altri campionati emergenti rappresentano soluzioni economicamente ricchissime, ma lontane dal calcio che conta davvero. Esiste persino uno scenario ancora più estremo. Quello di un giocatore che resta fermo troppo a lungo aspettando l’offerta perfetta e che finisce per perdere occasioni importanti.

Vlahovic ha soltanto ventisei anni e possiede qualità che nessuno mette in discussione. Ma il mercato sta mandando un messaggio piuttosto chiaro: il valore di un attaccante non dipende soltanto dai gol segnati. Dipende anche dalla distanza tra ciò che chiede e ciò che i club sono davvero disposti a pagare.