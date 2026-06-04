Campionati Italiani Paralimpici Roma 2026, il fioretto apre lo show: ecco i campioni alla Fiera

I Campionati Italiani Paralimpici Frecciarossa 2026 si sono aperti alla Fiera di Roma nel segno del fioretto. La prima giornata ha assegnato i titoli tricolori nelle categorie femminili e in parte del programma maschile, con successi importanti per Sofia Garnero, Andreea Mogos, Giada Tagnocchi, Michele Massa e Leonardo Rigo. Un avvio intenso per la rassegna paralimpica, inserita nel grande contenitore di Roma 2026.

Tris femminile: Garnero, logos e Tognocchi sul tetto d’Italia

Nel fioretto femminile sono arrivate tre affermazioni di peso. Sofia Garnero, Andreea Mogos e Giada Tognocchi hanno conquistato i rispettivi titoli italiani, confermando il valore di un movimento femminile sempre più competitivo.

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Per Mogos e Tognocchi si tratta di nomi oramai consolidati nel panorama parlimpico azzurro, mentre il successo di Garnero dà ulteriore forza a una giornata ricca di contenuti tecnici e agonistici. La Fiera di Roma ha così inaugurato il programma paralimpico con assalti combattuti e verdetti pesanti.

Massa e Rigo vincono al maschile, attesa per la finale di categoria A al Pincio

Nel fioretto maschile hanno investe festeggiato Michele Massa e Leonardo Rigo, anche loro campioni italiani nelle rispettive categorie. La giornata, però, non si è esaurita alla Fiera: la finale del fioretto maschile categoria A è stato infatti programmata nella cornice speciale della Terrazza del Pincio, dentro il programma serale degli Assoluti.

Una scelta simbolica e spettacolare, pensata per dare massima visibilità alla scherma paralimpica.