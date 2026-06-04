Giro d’Italia Women 2026, Elisa Balsamo cala il poker di vittorie a Brescello

Elisa Balsamo vince in volata la sesta tappa del Giro d’Italia femminile 2026 sul traguardo di Brescello. La ciclista italiana della formazione Lidl-Trek mette così il quarto fondamentale sigillo sulla Corsa Rosa dopo i tre grandi successi iniziali.

Controllo del gruppo e la fuga da Ala

La frazione di 160 chilometri, partita dalla località di Ala, comincia con la fuga immediata di quattro atlete: Camilla Bezzone del Team Mendelspeck E-Work, Sharon Spimi della Top Girls Fassa Bortolo, Gaia Segato e Irene Cagnazzo della Vini Fantini-BePink.

Le quattro attaccanti di giornata raggiungono anche i 4 minuti di vantaggio, ma il plotone controlla sempre il divario con apparente facilità. È sufficiente infatti un’accelerata decisa della Uno-X Mobility e della Lidl-Trek per riprendere la fuga a 55 chilometri dal traguardo. Successivamente il gruppo si divide in due tronconi distinti e la formazione della Movistar deve lavorare a lungo per riportare sotto Marlen Reusser. Il plotone si ricompatta velocemente lungo la strada e prosegue verso lo Sprint Intermedio, vinto dalla stessa Elisa Balsamo. Prima della volata finale, c’è spazio anche per un tentativo solitario di Giorgia Serena del Team Mendelspeck E-Work, ripresa dopo pochissimi chilometri.

La caduta nel finale e lo sprint vincente

Nell’ultimo chilometro della corsa si verifica una caduta che spezza il gruppo e crea il buco ideale per il treno della Lidl-Trek. Lucinda Brand pilota in modo perfetto Elisa Balsamo, la quale segue inizialmente l’azione di Maggie Coles-Lyster della Human Powered Health, seconda all’arrivo di giornata, prima di allungare con decisione negli ultimi 100 metri sul traguardo di Brescello.

Per Balsamo si tratta della vittoria numero 36 in carriera e del quarto sigillo su 6 tappe in questa Corsa Rosa, un risultato utile per guadagnare punti preziosi per la classifica generale. Quinta chiude Chiara Consonni della CANYON//SRAM, mentre è nona Alessia Zambelli della Top Girls Fassa Bortolo. Rimane saldamente leader della classifica generale l’olandese Anna van der Breggen.

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Classifica generale:

1 VAN DER BREGGEN Anna Team SD Worx – Protime 19:49:15

2 VOLLERING Demi FDJ United – SUEZ 1:00

3 NIEDERMAIER Antonia CANYON//SRAM 1:24

4 HOLMGREN Isabella Lidl – Trek 2:01

5 REUSSER Marlen Movistar Team 2:03

6 LONGO BORGHINI Elisa UAE Team ADQ 2:12

7 FISHER-BLACK Niamh Lidl – Trek 2:33

8 DE VRIES Femke Team Visma | Lease a Bike 2:38

9 TRINCA COLONEL Monica Liv AlUla Jayco 3:21

10 ŽIGART Urška AG Insurance – Soudal Team 3:26

Classifica di tappa:

1 BALSAMO Elisa Lidl – Trek 3:54:02

2 COLES-LYSTER Maggie Human Powered Health 0:00

3 BAKER Georgia Liv AlUla Jayco 0:00

4 GERY Célia FDJ United – SUEZ 0:00

5 CONSONNI Chiara CANYON//SRAM 0:00

6 VERHULST-WILD Gladys AG Insurance – Soudal Team 0:00

7 GILLESPIE Lara UAE Team ADQ 0:00

8 WILLIAMS Lily Human Powered Health 0:00

9 ZAMBELLI Alessia Top Girls Fassa Bortolo 0:00

10 VOLSTAD Alexandra EF Education-Oatly 0:00