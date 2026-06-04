Roland Garros, Bolelli/Vavassori sfidano Granollers/Zeballos: semifinale in chiaro, ecco dove vederla

Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano in campo al Roland Garros 2026 per giocarsi l’accesso alla finale del doppio maschile. La coppia italiana affronterà Marcel Granollers e Horacio Zeballos domani alle ore 12.00, sul Court Simonne-Mathieu, in apertura del programma di giornata.

Sfida durissima contro i numeri 1 del tabellone

Il match si annuncia complicato: Granollers e Zeballos sono specialisti assoluti del doppio e prime teste di serie del torneo. Bolelli e Vavassori, però, arrivano con fiducia, forti dei successi ottenuti quest’anno nel Masters 1000 di Miami e agli Internazionali d’Italia.

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Il bilancio dei precedenti sorride agli azzurri, avanti 3-2, con vittorie pesanti anche alle ATP Final e nella finale di Roma. Vavassori, inoltre, scenderà in campo galvanizzato dal titolo appena conquistato nel doppio con Sara Errani.

Dove vedere la semifinale

In palio c’è la finale contro Heliovaara e Patten. La semifinale sarà visibile in diretta tv gratuita e in chiaro su SuperTennis. Per lo streaming, invece, spazio a supertennis.tv, sempre gratis, oltre a Eurosport 1, Discovery +, HBO Max e DAZn.

Quella di domani sarà dunque una grande occasione per Bolelli e Vavassori, chiamati a un’altra impressiona in un Roland Garros sempre più azzurro.