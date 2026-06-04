Roland Garros, Parigi è azzurra nel doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori

Il torneo di Parigi sorride a Sara Errani e Andrea Vavassori: sul centrale Philippe‑Chatrier la coppia italiana ha ribadito il proprio predominio nel doppio misto aggiudicandosi per la seconda volta consecutiva il titolo al Roland Garros. In finale i due azzurri hanno battuto la canadese Gabriela Dabrowski e l’americano Evan King per 4-6, 6-3, 10-4 al termine di un’ora e ventidue minuti di partita.

Roland Garros, trionfa il duo Errani-Vavassori

Questa affermazione rafforza il ruolo di Errani e Vavassori tra le coppie di punta della specialità. Per il duo italiano si tratta del quarto Major conquistato insieme: dopo la prima vittoria parigina del 2025, sono seguite due vittorie consecutive agli US Open e ora la riconferma a Parigi. Prima di questa intesa, nessuna coppia composta interamente da giocatori italiani aveva mai vinto un titolo del Grande Slam nel doppio misto, un traguardo che riscrive una pagina importante del tennis nazionale.

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Per Sara Errani, che a 39 anni rimane protagonista ai livelli più alti, è il decimo Slam in carriera: sei sono arrivati nel doppio femminile (cinque con Roberta Vinci e uno con Jasmine Paolini) e gli altri nel doppio misto. Andrea Vavassori mette invece in bacheca il quarto torneo Major, dopo aver già raggiunto finali rilevanti nel doppio maschile agli Australian Open e al Roland Garros.

Dall’altra parte della rete c’erano due specialisti della disciplina. King tornava a giocarsi il titolo un anno dopo la sconfitta subita proprio contro la coppia italiana, mentre Dabrowski si è confermata tra le interpreti più affidabili del doppio a livello internazionale, restando anche in corsa nel tabellone femminile. L’andamento dell’incontro è stato caratterizzato da inversioni di tendenza. L’inizio ha favorito i nordamericani, capaci di un approccio molto aggressivo e di sfruttare alcune disattenzioni degli azzurri, salendo rapidamente sul 4-0 grazie a due break consecutivi. Errani e Vavassori recuperavano progressivamente, aggiudicandosi un controbreak e aumentando l’intensità negli scambi, ma senza riuscire a completare la rimonta nel primo set, chiuso 6-4 dagli avversari.

Nel secondo set la partita si gira a favore degli italiani: Vavassori cresceva nel gioco a rete e Errani brillava nella lettura tattica, anticipando spesso le scelte rivali. La pressione esercitata frutta due break e un rassicurante 5-1, preludio del definitivo 6-3. Nel super tie‑break non c’è stata storia: la coppia italiana ha interpretato al meglio ogni fase, concedendo poco al servizio e mostrando grande lucidità nelle risposte. Il vantaggio preso nelle battute iniziali è stato amministrato con sicurezza fino al 10-4 finale, che ha consacrato nuovamente gli azzurri sul trono di Parigi.