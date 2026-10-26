Ranking ATP, Sinner resta numero 1 per la 95ª settimana: Zverev può superarlo a Vienna

L’azzurro conserva la vetta con 10.450 punti, ma il tedesco può diventare numero uno del mondo il 2 novembre raggiungendo i quarti all’ATP 500 di Vienna. Cobolli resta sesto, Musetti 26° dopo il titolo di Lione. In campo femminile Paolini è stabile al numero 35.

Jannik Sinner resta al comando del ranking ATP per la 95ª settimana, ma Alexander Zverev è ormai vicinissimo al sorpasso. L’azzurro guida la classifica con 10.450 punti davanti al tedesco, secondo a quota 9.760.

Il cambio al vertice potrebbe concretizzarsi già la prossima settimana. Zverev è infatti impegnato all’ATP 500 di Vienna e, raggiungendo i quarti di finale, avrebbe la certezza matematica di diventare numero uno del mondo per la prima volta in carriera il prossimo 2 novembre.

Zverev verso la vetta del ranking

Il tedesco, campione quest’anno al Roland Garros e allo US Open, si è già assicurato il riconoscimento di numero uno di fine stagione.

Sarebbe il secondo tennista tedesco a riuscirci dopo Boris Becker nel 1991 e il trentesimo giocatore nella storia a terminare una stagione in testa alla classifica ATP.

La top ten registra una sola variazione significativa: Arthur Fils, grazie alla semifinale raggiunta a Bruxelles, guadagna due posizioni e sale al nuovo best ranking di numero 8. Alex de Minaur scivola invece al decimo posto.

Cobolli sesto, Musetti resta numero 26

L’Italia mantiene otto giocatori nella top 100. Alle spalle di Sinner restano invariati Flavio Cobolli, sesto, Luciano Darderi, 23°, e Lorenzo Musetti, 26°.

Musetti ha aggiunto 250 punti grazie al titolo conquistato a Lione, il primo dopo quattro anni, ma non è riuscito a guadagnare posizioni perché dal ranking sono contemporaneamente usciti i 180 punti ottenuti con la semifinale di Vienna della passata stagione.

L’unico italiano tra i primi cento a migliorare la propria classifica è Mattia Bellucci, che sale di due posizioni fino al numero 66.

La top 10 ATP

1. Jannik Sinner (Italia) – 10.450 punti

2. Alexander Zverev (Germania) – 9.760

3. Carlos Alcaraz (Spagna) – 5.610

4. Ben Shelton (Stati Uniti) – 4.680

5. Daniil Medvedev (Russia) – 3.860

6. Flavio Cobolli (Italia) – 3.690

7. Felix Auger-Aliassime (Canada) – 3.515

8. Arthur Fils (Francia) – 3.425

9. Frances Tiafoe (Stati Uniti) – 3.380

10. Alex de Minaur (Australia) – 3.280

Gli altri italiani nel ranking ATP

23. Luciano Darderi – 2.160 punti

26. Lorenzo Musetti – 1.920

36. Matteo Arnaldi – 1.311

48. Matteo Berrettini – 1.083

66. Mattia Bellucci – 824

91. Lorenzo Sonego – 658

139. Andrea Pellegrino – 404

142. Federico Cinà – 401

153. Francesco Passaro – 367

163. Marco Cecchinato – 353

165. Andrea Guerrieri – 349

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WTA, Paolini resta numero 35

Situazione più stabile anche nel ranking femminile. Jasmine Paolini resta la prima italiana ed è confermata al numero 35 del mondo con 1.412 punti.

Perde quattro posizioni Elisabetta Cocciaretto, ora 69ª, mentre Lisa Pigato guadagna sei posti, sale al numero 102 e ritocca ancora il proprio best ranking, avvicinandosi all’ingresso in top 100.

Scende invece Lucrezia Stefanini, 118ª, mentre Lucia Bronzetti recupera tre posizioni e sale al numero 132. Tyra Caterina Grant è 154ª.

Rybakina ancora numero uno

In vetta alla classifica WTA resta Elena Rybakina, alla settima settimana da numero uno del mondo. La kazaka, confermatasi campionessa a Ningbo, guida con 9.501 punti davanti ad Aryna Sabalenka, distante 1.951 lunghezze.

Terza Mirra Andreeva davanti a Jessica Pegula e Coco Gauff. Iga Swiatek sale all’ottavo posto superando Linda Noskova, mentre Marta Kostyuk completa la top ten.

La top 10 WTA

1. Elena Rybakina (Kazakistan) – 9.501 punti

2. Aryna Sabalenka – 7.550

3. Mirra Andreeva – 6.306

4. Jessica Pegula – 6.225

5. Coco Gauff – 5.973

6. Elina Svitolina – 5.229

7. Karolina Muchova – 4.725

8. Iga Swiatek – 4.389

9. Linda Noskova – 4.353

10. Marta Kostyuk – 3.920

Tra le italiane seguono Paolini: Cocciaretto 69ª, Pigato 102ª, Stefanini 118ª, Bronzetti 132ª, Grant 154ª, Samira De Stefano 186ª, Nuria Brancaccio 226ª, Noemi Basiletti 232ª e Jennifer Ruggeri 266ª.