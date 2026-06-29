Ranking ATP, Sinner resta numero 1 anche dopo Wimbledon: Cobolli stabile in top ten

Jannik Sinner raggiunge le 78 settimane in vetta al ranking ATP ed è già certo di conservare il primato anche al termine di Wimbledon. Stabili Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.

Jannik Sinner continua la sua corsa da numero 1 del mondo. L’azzurro ha raggiunto quota 78 settimane in vetta al ranking ATP e, grazie al margine costruito sugli inseguitori, è già certo di restare davanti a tutti anche dopo Wimbledon, qualunque sarà il suo cammino ai Championships.

Sinner inaugurerà il programma del Centre Court, onore riservato nella prima giornata al campione in carica del singolare maschile. Vista l’assenza per infortunio di Carlos Alcaraz, il fuoriclasse altoatesino manterrà comunque il comando della classifica mondiale.

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Sinner verso le 80 settimane da numero 1

Il lunedì successivo alla finale di Wimbledon, Sinner inizierà la sua 80ª settimana da numero 1 ATP. Un traguardo che gli permetterà di agganciare Lleyton Hewitt, decimo giocatore per settimane trascorse in vetta nell’era del ranking ATP computerizzato, introdotto nel 1973.

Alle sue spalle, invece, le gerarchie potrebbero cambiare. Alexander Zverev, attuale numero 3 del mondo, ha la possibilità di salire al secondo posto per la prima volta da maggio 2025. Per riuscirci dovrà però raggiungere la finale e scavalcare Alcaraz.

Zverev e Medvedev possono risalire

Anche Daniil Medvedev avrà una grande occasione a Wimbledon. Il russo, come Zverev, lo scorso anno uscì al primo turno e difende quindi soltanto 10 punti. Un percorso profondo ai Championships potrebbe consentirgli di tornare tra i primi cinque del ranking per la prima volta da gennaio 2025.

Gli italiani nel ranking ATP

Per l’Italtennis la situazione resta stabile nelle zone alte della classifica. Flavio Cobolli conserva la decima posizione, mentre Lorenzo Musetti resta quindicesimo, anche se salterà lo Slam sull’erba per infortunio.

Stabili anche Luciano Darderi, sedicesimo, e Matteo Arnaldi, trentacinquesimo. Perdono invece due posizioni Matteo Berrettini, ora 51°, e Mattia Bellucci, 67°. Sale di tre gradini Lorenzo Sonego, adesso 69°.

Nuovo best ranking per Federico Cinà, eliminato al secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon.

La top ten del ranking ATP

Jannik Sinner (Ita) 13.450 Carlos Alcaraz (Esp) 9.460 Alexander Zverev (Ger) 7.190 Felix Auger-Aliassime (Can) 4.390 Ben Shelton (Usa) 4.160 Alex De Minaur (Aus) 4.110 Taylor Fritz (Usa) 3.765 Novak Djokovic (Srb) 3.760 Daniil Medvedev (Rus) 3.580 Flavio Cobolli (Ita) 3.460

Gli altri italiani in classifica