Ranking ATP, Sinner resta numero 1: Cobolli torna al best ranking e sale al 6° posto

La sconfitta di Zverev in semifinale a Shanghai rinvia il sorpasso in vetta, ma il tedesco potrà scavalcare l’azzurro nel ranking del 2 novembre. Cobolli eguaglia il proprio miglior piazzamento, mentre Bellucci e Passaro risalgono dopo i successi Challenger.
Jannik Sinner resta ancora al comando della classifica ATP. La sconfitta di Alexander Zverev in semifinale a Shanghai ha rinviato il sorpasso del tedesco, che resta secondo alle spalle dell’azzurro.
Sinner, che tornerà in campo soltanto nella prossima stagione, guida il ranking con 10.950 punti, davanti a Zverev con 10.070. Il sorpasso è però ormai matematicamente certo: se il tedesco raggiungerà la semifinale a Vienna, salirà al numero 1 nella classifica del 2 novembre.
Cobolli torna al numero 6
Buone notizie anche per Flavio Cobolli, che guadagna una posizione e torna al 6° posto mondiale, eguagliando il proprio best ranking con 3.640 punti.
Davanti a lui c’è Daniil Medvedev, quinto a quota 3.660, appena 20 punti più avanti. Carlos Alcaraz resta terzo, Ben Shelton quarto.
Esce invece dalla top 10 Novak Djokovic, che scivola al 12° posto. Ne approfittano Alex De Minaur, Frances Tiafoe e Arthur Fils, tutti in avanzamento di una posizione.
Bellucci e Passaro risalgono dopo i titoli Challenger
Tra gli italiani, uno dei movimenti più significativi riguarda Mattia Bellucci. Dopo il titolo conquistato a Jinan battendo in finale lo spagnolo Martin Landaluce, l’azzurro guadagna 18 posizioni e rientra nella top 70 al numero 68.
Grande balzo anche per Francesco Passaro, reduce dal secondo titolo Challenger consecutivo conquistato a Maia: l’italiano guadagna 83 posizioni e risale fino al numero 146.
Nuovo best ranking anche per Federico Cinà, che sale di 12 posizioni fino al numero 135 dopo aver superato le qualificazioni ed essere entrato nel tabellone principale dell’ATP 250 di Bruxelles.
La top 10 ATP
1. Jannik Sinner (Italia) – 10.950 punti
2. Alexander Zverev (Germania) – 10.070
3. Carlos Alcaraz (Spagna) – 5.610
4. Ben Shelton (Stati Uniti) – 4.720
5. Daniil Medvedev (Russia) – 3.660
6. Flavio Cobolli (Italia) – 3.640
7. Felix Auger-Aliassime (Canada) – 3.590
8. Alex De Minaur (Australia) – 3.430
9. Frances Tiafoe (Stati Uniti) – 3.380
10. Arthur Fils (Francia) – 3.325
Gli altri italiani nel ranking ATP
23. Luciano Darderi – 2.160 punti
26. Lorenzo Musetti – 1.870
36. Matteo Arnaldi – 1.386
43. Matteo Berrettini – 1.173
68. Mattia Bellucci – 812
89. Lorenzo Sonego – 658
135. Federico Cinà – 413
144. Andrea Pellegrino – 390
146. Francesco Passaro – 385
164. Marco Cecchinato – 353
166. Andrea Guerrieri – 351
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WTA, Rybakina resta in vetta
Nessun cambiamento nella top 10 del ranking WTA. Elena Rybakina resta numero 1 del mondo con 9.196 punti davanti ad Aryna Sabalenka e Mirra Andreeva.
Alle loro spalle Jessica Pegula è quarta, Coco Gauff quinta ed Elina Svitolina sesta. Completano le prime dieci Karolina Muchova, Linda Noskova, Iga Swiatek e Marta Kostyuk.
Paolini scende al 35° posto
Sul fronte italiano, Jasmine Paolini perde altre due posizioni e scende al numero 35 del mondo con 1.453 punti. Resta invece stabile al numero 65 Elisabetta Cocciaretto.
Lucrezia Stefanini arretra di una posizione ed è 107ª, mentre Lisa Pigato sale al numero 108 e ritocca il proprio best ranking grazie agli ottavi raggiunti nel WTA 125 di Rovereto.
La top 10 WTA
1. Elena Rybakina (Kazakistan) – 9.196 punti
2. Aryna Sabalenka (Bielorussia) – 7.550
3. Mirra Andreeva (Russia) – 6.306
4. Jessica Pegula (Stati Uniti) – 6.235
5. Coco Gauff (Stati Uniti) – 5.974
6. Elina Svitolina (Ucraina) – 5.229
7. Karolina Muchova (Repubblica Ceca) – 4.833
8. Linda Noskova (Repubblica Ceca) – 4.678
9. Iga Swiatek (Polonia) – 4.389
10. Marta Kostyuk (Ucraina) – 3.920
Le italiane nel ranking WTA
35. Jasmine Paolini – 1.453 punti
65. Elisabetta Cocciaretto – 975
107. Lucrezia Stefanini – 723
108. Lisa Pigato – 719
135. Lucia Bronzetti – 560
152. Tyra Caterina Grant – 492
188. Samira De Stefano – 411
227. Nuria Brancaccio – 334
244. Noemi Basiletti – 310
252. Jennifer Ruggeri – 293