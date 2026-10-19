Sci Alpino, verso la Coppa del Mondo: senza Goggia e Brignone, tutto su Pirovano

L’Italia si avvicina alla Coppa del Mondo con le grandissime assenze di Goggia e Brignone, ma occhio a Pirovano, che si pone come outsider per i primi posti

La nuova stagione di Coppa del Mondo si apre con il gigante di Soelden, ma in Italia l’attenzione è sulle ambizioni di Laura Pirovano. Con le pesanti assenze di Sofia Goggia, attesa forse solo per le gare veloci in Nord America, e Federica Brignone, il cui rientro rimane incerto, la trentina diventa la principale carta azzurra per la classifica generale.

L’obiettivo dichiarato è migliorare il settimo posto dello scorso anno, puntando a superare la soglia dei 1000 punti grazie a prestazioni solide in discesa libera e superG, unite a un necessario salto di qualità nel gigante.

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Sullo sfondo, si preannuncia un duello infuocato per la sfera di cristallo tra Mikaela Shiffrin ed Emma Aicher. L’americana, fresca della sua sesta vittoria assoluta che eguaglia il record di Annemarie Moser-Pröll, ha annunciato un cambio di programma: salterà alcuni slalom iniziali come Levi e Gurgl per concentrarsi su gigante e superG, cercando nuovi stimoli.

Aicher favorita per la Coppa del Mondo, ma occhio a Shriffrin e Pirovano

Questa scelta spalanca le porte alla tedesca Aicher, unica atleta capace di competere ad alti livelli in tutte e 4 le specialità, pur dovendo gestire meglio le energie mentali rispetto allo scorso anno.

Mentre Aicher e Shiffrin dominano le conversazioni, e outsider come Camille Rast, Alice Robinson e Paula Moltzan insidiano il podio, Pirovano ha l’occasione d’oro per confermare la crescita del movimento femminile italiano, trasformando le assenze delle veterane in una straordinaria opportunità di affermazione.