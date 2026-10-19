Tonfo Juve, Spalletti a rischio esonero: i possibili sostituti

La durissima sconfitta contro la Lazio apre riflessioni importanti su Luciano Spalletti: se dovesse saltare la panchina, ecco chi potrebbe prendere il suo posto

I dati non lasciano spazio a interpretazioni e dipingono un quadro davvero molto preoccupante per la Juventus. Dopo 7 giornate di campionato, la squadra guidata da Luciano Spalletti ha totalizzato appena 11 punti, posizionandosi a ben 8 lunghezze di distacco dalla vetta della classifica.

Un ruolino di marcia deludente che, per quanto possa sembrare incredibile, risulta addirittura inferiore a quello registrato nella stessa fase della stagione precedente sotto la guida di Igor Tudor.

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Un anno fa, infatti, i bianconeri del tecnico croato avevano accumulato 12 punti, ovvero 1 punto in più rispetto all’attuale rendimento, e si trovavano a soli 4 punti di ritardo dalla prima posizione. Quella situazione, già considerata critica dalla dirigenza, portò all’esonero di Tudor proprio all’ottava giornata, immediatamente dopo la sconfitta per 1-0 maturata sul campo della Lazio.

Spalletti-Juve, ora è crisi vera: cosa filtra sulla panchina

Ieri, però, la sconfitta è stata storica. Uno 0-3 in casa che verrà ricordato ancora per molto e contro una squadra che, negli ultimi anni, ha speso molto meno dei bianconeri per costruire la squadra. Non ci sono alibi.

L’insoddisfazione c’è, ma per il momento prevale la fiducia rispetto alla voglia di un nuovo ribaltone e Spalletti resta al suo posto. Se le cose dovessero cambiare nei prossimi giorni, sono diversi i possibili sostituti.

In prima fila, c’è il ritorno di Antonio Conte, il profilo ideale secondo molti tifosi, ma dai costi alti e che è sempre piuttosto restio ad accettare panchine in corsa.

Da tenere in lista anche i nomi di Deschamps, Montella e Pioli. Ancora è troppo presto, però: Spalletti giocherà le sue carte fino alla fine, ma con la sensazione che qualcosa sia ormai rotto.