Sport in tv oggi lunedì 19 ottobre: Cinà a Bruxelles e Arnaldi-Musetti a Lione, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Il tennis domina il programma sportivo di lunedì 19 ottobre, con diversi italiani protagonisti nei tornei ATP. Federico Cinà sfida Jaume Munar a Bruxelles, mentre a Lione va in scena il derby tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, seguito dall’esordio di Lorenzo Sonego contro Moise Kouame. Spazio anche ai Mondiali di ginnastica artistica con le qualificazioni femminili, ai tornei WTA di Osaka e Ningbo e, in serata, alla Serie A e alla Premier League.

La giornata parte molto presto con il tennis femminile: dalle 4.30 spazio al WTA di Osaka, seguito alle 6.00 dal torneo di Ningbo. Alle 8.30 prende invece il via il programma dell’ATP di Almaty.

L’attenzione per il tennis italiano cresce da mezzogiorno. Federico Cinà affronta Jaume Munar come primo match sul centrale dell’ATP di Bruxelles, mentre Andrea Guerrieri sarà opposto ad Alex Michelsen nel terzo incontro. Dalle 15.00, a Lione, riflettori sul derby Matteo Arnaldi-Lorenzo Musetti, con Lorenzo Sonego impegnato successivamente contro Moise Kouame.

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Sport in tv oggi, lunedì 19 ottobre

02.20 – FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Green Bay Packers-Dallas Cowboys: diretta streaming su DAZN.

04.30 – TENNIS (WTA Osaka) – Primo turno: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis e dalle 08.30 su Sky Sport Uno; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW.

06.00 – TENNIS (WTA Ningbo) – Primo turno: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis e dalle 08.30 su Sky Sport Uno; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW.

08.30 – TENNIS (ATP Almaty) – Primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 19.05 e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

09.30 – GINNASTICA ARTISTICA (Mondiali) – Qualificazioni femminili, dalla quarta alla decima suddivisione: diretta streaming su Eurovision Sport.

12.00 – TENNIS (ATP Bruxelles) – Primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 19.05 e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Federico Cinà-Jaume Munar sarà il primo match sul centrale, mentre Andrea Guerrieri-Alex Michelsen sarà il terzo incontro.

15.00 – TENNIS (ATP Lione) – Primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 19.05 e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Matteo Arnaldi-Lorenzo Musetti sarà il secondo match sul centrale a partire dalle 15.00; a seguire Lorenzo Sonego-Moise Kouame.

18.30 – CALCIO (Serie A) – Monza-Cagliari: diretta streaming su DAZN.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Parma-Torino: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

21.00 – CALCIO (Premier League) – Tottenham-Coventry: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Liga) – Getafe-Rayo Vallecano: diretta streaming su DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche lunedì 19 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.