World Skate Games, trionfo Italia: prima nel medagliere davanti alla Colombia

L’Italia si fa valere e porta a casa un risultato storico ai World Skate Games: gli Azzurri hanno chiuso al primo posto, prima della Colombia

Si chiudono ufficialmente i World Skate Games 2026 di Asunción, in Paraguay, con l’Italia che conferma il suo dominio assoluto negli sport rotellistici, conquistando la vetta del medagliere in una sfida tiratissima fino all’ultimo respiro. La spedizione azzurra ha dovuto lottare fino alla giornata conclusiva per difendere il primato ottenuto due anni fa in casa, riuscendo nell’impresa di totalizzare ben 76 podi complessivi.

Il bottino finale parla di 24 ori, 28 argenti e 24 bronzi, un risultato straordinario che ha permesso di superare per una sola lunghezza la temibilissima Colombia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I sudamericani hanno infatti messo insieme 23 titoli iridati, 16 argenti e 10 bronzi, per un totale di 49 medaglie, dimostrando una forza incredibile specialmente nelle discipline di velocità.

La Spagna chiude il podio dopo Italia e Colombia

Alle spalle di questo duello al vertice, la Spagna si è aggiudicata la terza posizione con 17 vittorie, 18 secondi posti e 12 terzi, totalizzando 47 medaglie.

La Francia ha completato il quartetto di testa con 16 ori, 15 argenti e 10 bronzi, mentre la top five è stata chiusa da Cina Taipei, unica altra nazione capace di superare la doppia cifra di vittorie con undici allori.

Un successo storico che consacra il movimento tricolore come punto di riferimento globale, celebrando atleti capaci di eccellere dall’hockey pista al pattinaggio artistico, e regalando all’Italia un primato meritato e indiscusso in questa straordinaria kermesse mondiale di altissimo livello.