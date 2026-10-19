Mondiali di ciclismo su pista, l’Italia chiude quarta: Jonathan Milan entra nella storia

L’Italia ha chiuso i Mondiali di ciclismo su pista con un’affermazione straordinaria di Jonathan Milan e un grande canna: i risultati finali

I Mondiali di ciclismo su pista 2026 di Shanghai si chiudono con un bilancio di 4 medaglie per l’Italia, evidenziando eccellenze assolute e margini di miglioramento. Il volto trionfale della spedizione è Jonathan Milan, autore di un’impresa storica nell’inseguimento individuale.

Il friulano ha conquistato l’oro e infranto il record del mondo con un tempo di 3:58.850, diventando il primo atleta a scendere sotto i 3:59, per poi dominare in finale contro il danese Frederik Madsen. A questo successo si aggiunge l’argento nell’inseguimento a squadre maschile.

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Filippo Ganna conferma il suo status di pilastro della Nazionale. Il piemontese ha arricchito il suo palmares con il bronzo nell’inseguimento individuale, sommato all’argento nel quartetto, raggiungendo quota 16 medaglie iridate in carriera.

Convincono anche le donne: l’Italia resta una delle squadre da battere

Sul fronte femminile, il quartetto dell’inseguimento composto da Elisa Balsamo, Martina Alzini, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini si è riconfermato una garanzia, conquistando l’argento dietro una dominante Gran Bretagna, un risultato che getta ottime basi per Los Angeles.

Tuttavia, restano alcune ombre. Nell’omnium, Balsamo e Simone Consonni sono rimasti fuori dal podio, mentre nella madison le coppie azzurre (sesto posto per Guazzini e Consonni e quinto per Consonni e Galli) non hanno concretizzato le ambizioni.

Anche la velocità maschile ha faticato, ma il bilancio complessivo celebra un’era d’oro per il movimento tricolore, proiettando la squadra verso un futuro ricco di soddisfazioni e nuovi, entusiasmanti traguardi.