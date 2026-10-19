Spada, Italia d’argento a Casablanca: weekend da 10 medaglie per la scherma azzurra

Santuccio, Caforio, Paulis e Traditi chiudono seconde nella prova a squadre femminile della Coppa del Mondo. Finale decisa 32-31 al minuto supplementare. Undicesima l’Italia maschile. Per la scherma azzurra è la decima medaglia del weekend.

L’Italia della spada femminile conquista la medaglia d’argento nella prova a squadre di Coppa del Mondo a Casablanca. Le azzurre si fermano soltanto in finale contro la Russia, capace di imporsi 32-31 al minuto supplementare al termine di un assalto rimasto in equilibrio fino all’ultima stoccata.

Il Commissario tecnico Dario Chiadò ha schierato Alberta Santuccio, Gaia Caforio, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi. Una formazione rinnovata rispetto al quartetto campione del mondo dello scorso luglio a Hong Kong, con Paulis e Traditi al posto di Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi.

Italia autoritaria fino alla finale

Il cammino azzurro è iniziato con il netto 45-25 sull’Olanda. Negli ottavi è poi arrivato il successo per 40-35 sul Kazakistan, seguito dal 37-21 rifilato alla Romania nei quarti di finale.

In semifinale l’Italia ha affrontato gli Stati Uniti senza Alberta Santuccio, tenuta precauzionalmente a riposo per un problema fisico. Il terzetto composto da Traditi, Caforio e Paulis ha comunque controllato l’assalto dall’inizio alla fine, imponendosi 38-31 e conquistando il pass per la finale.

Finale decisa al minuto supplementare

Contro la Russia la sfida è rimasta punto a punto fino alla conclusione. Sul 31-31 è stato necessario il minuto supplementare, nel quale Aizanat Murtazaeva ha piazzato la stoccata decisiva contro Lucrezia Paulis per il 32-31 finale.

L’Italia chiude così al secondo posto davanti a Estonia e Stati Uniti, rispettivamente terza e quarta.

Italia maschile undicesima

Nella prova a squadre maschile, invece, il quartetto campione d’Europa formato da Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli ha concluso all’undicesimo posto.

Gli azzurri hanno esordito battendo l’Estonia 45-38, prima di fermarsi negli ottavi contro l’Olanda, vittoriosa 45-35.

Nel tabellone dei piazzamenti l’Italia ha poi superato la Cechia per 44-32, ceduto alla Svizzera 45-38 e chiuso il proprio percorso con il successo per 45-31 sul Brasile.

La vittoria della prova maschile è andata al Kazakistan, davanti a Russia e Francia.

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Dieci medaglie azzurre nel weekend

L’argento della spada femminile rappresenta la decima medaglia conquistata dalla scherma italiana nel weekend che ha aperto la stagione di Coppa del Mondo.

Il bilancio comprende anche le tre medaglie arrivate sabato a Casablanca e le sei conquistate dal fioretto in Giappone, quattro nelle prove individuali e due nelle gare a squadre.