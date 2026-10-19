Arrampicata, Bertone domina a Salt Lake City: i risultati in Coppa del Mondo

Oriane Bertone domina la tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City: nel Boulder, la francese conferma uno stato di forma impressionante

La penultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva si è conclusa con un’impresa straordinaria di Oriane Bertone. Nel contest di boulder disputato sulle pareti di Salt Lake City, la campionessa francese ha regolato l’intera concorrenza, confermando il suo stato di forma eccezionale dopo il titolo europeo conquistato a luglio a Barcellona.

Nella finalissima, l’atleta transalpina ha mostrato una superiorità schiacciante, risolvendo i blocchi con una fluidità impressionante e totalizzando un punteggio inarrivabile di 84.6.

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Una performance dominante che ha lasciato le avversarie a guardare, totalmente incapaci di avvicinarsi al suo altissimo standard tecnico. Il podio è stato completato dalla britannica Erin McNeice, seconda classificata con 69.7 punti, e dalla giapponese Mao Nakamura, terza con 69.6, separate tra loro da un solo decimo di punto.

Arrampicata, i risultati in Coppa del Mondo a Salt Lake City

Dalla quarta all’ottava posizione si sono invece piazzate alcune delle atlete più attese, rimaste profondamente deluse per non aver trovato la stoccata decisiva sui muri. L’australiana Oceania McKenzie ha chiuso al quarto posto con 54.8 punti, seguita dalla connazionale Melody Sekikawa (quinta con 54.7) e dall’israeliana Ayala Kerem (sesta con 54.5).

Chiude la top 8 la padrona di casa Annie Sanders con 54.3 punti. Un successo che proietta Bertone verso la finale di stagione con il morale alle stelle e la certezza assoluta di essere la numero 1 della specialità a livello mondiale, pronta a lottare per il titolo.