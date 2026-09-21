Ranking ATP, Sinner raggiunge 90 settimane da numero 1: Cobolli resta settimo

L’azzurro taglia un nuovo traguardo in vetta alla classifica mondiale e resterà numero 1 almeno fino al Masters 1000 di Shanghai. Due italiani in Top 10, Darderi sale al numero 20. Grande balzo per Caniato dopo il titolo Challenger di Biella.
Jannik Sinner raggiunge quota 90 settimane da numero 1 del mondo. Un traguardo importante per l’altoatesino, che occupa il decimo posto nella classifica dei giocatori con più settimane trascorse in vetta al ranking ATP dall’introduzione della graduatoria computerizzata nel 1973.
Sinner è inoltre matematicamente certo di conservare la prima posizione almeno per altre tre settimane, fino al termine del Masters 1000 di Shanghai, in programma fino al 18 ottobre.
Sinner numero 1 almeno fino a Shanghai
Per superare l’azzurro, Alexander Zverev dovrebbe vincere sia l’ATP 500 di Pechino sia il Masters 1000 di Shanghai. Contemporaneamente Sinner, attualmente iscritto a entrambi i tornei, dovrebbe raccogliere meno di 90 punti.
Il margine resta dunque consistente: Sinner guida la classifica con 11.500 punti, davanti allo stesso Zverev, secondo a quota 9.690.
Cobolli ancora settimo, Darderi entra in Top 20
L’Italia mantiene due giocatori tra i primi dieci del mondo. Alle spalle di Sinner si conferma infatti Flavio Cobolli, stabile al numero 7 con 3.720 punti e atteso nel fine settimana con il Team Europe alla Laver Cup.
Sale invece al 20° posto Luciano Darderi, che guadagna una posizione approfittando della discesa di Alexander Bublik. Arretra di quattro gradini Lorenzo Musetti, ora numero 24.
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Caniato conquista il primo Challenger e guadagna 148 posizioni
Tra gli altri risultati da segnalare c’è quello di Carlo Alberto Caniato. Il ventenne veronese ha conquistato domenica a Biella il primo titolo Challenger della carriera, alla sua prima finale in questa categoria.
Il successo gli consente di compiere un balzo di 148 posizioni nel ranking, passando dal numero 534 al 386.
Ranking ATP, la Top 10
1. Jannik Sinner (ITA) – 11.500 punti (=)
2. Alexander Zverev (GER) – 9.690 (=)
3. Carlos Alcaraz (ESP) – 5.560 (=)
4. Ben Shelton (USA) – 4.680 (=)
5. Felix Auger-Aliassime (CAN) – 3.890 (=)
6. Daniil Medvedev (RUS) – 3.770 (=)
7. Flavio Cobolli (ITA) – 3.720 (=)
8. Frances Tiafoe (USA) – 3.380 (=)
9. Alex De Minaur (AUS) – 3.330 (=)
10. Taylor Fritz (USA) – 3.175 (=)
Ranking ATP, gli altri italiani
20. Luciano Darderi – 2.200 (+1)
24. Lorenzo Musetti – 2.010 (-4)
37. Matteo Arnaldi – 1.349 (=)
43. Matteo Berrettini – 1.128 (=)
86. Lorenzo Sonego – 683 (=)
88. Mattia Bellucci – 659 (+2)
144. Andrea Pellegrino – 390 (+2)
159. Stefano Travaglia – 355 (-1)
161. Marco Cecchinato – 353 (+2)
169. Andrea Guerrieri – 338 (-2)
170. Federico Cinà – 337 (-2)