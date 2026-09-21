Sport in tv oggi lunedì 21 settembre: Mondiali di ciclismo e Europei di volley, Sportface su Prime Video e Samsung TV

I Mondiali di ciclismo con le cronometro Under 23 femminile e maschile e gli Europei di volley sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di lunedì 21 settembre. Spazio anche alla quinta giornata degli Europei di boxe, mentre il tennis propone i primi turni dei tornei WTA di Singapore e Seul. Nella notte italiana appuntamento inoltre con NFL e WNBA. Prosegue anche la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Il ciclismo entra nel vivo della rassegna iridata con due prove contro il tempo riservate agli Under 23. Alle 15.00 si disputa la cronometro femminile, seguita alle 18.00 da quella maschile: entrambe saranno trasmesse da Rai Sport, Eurosport e dalle rispettive piattaforme streaming.

Il volley propone invece due incontri degli Europei. Alle 16.00 si affrontano Belgio e Cechia, mentre alle 21.00 sarà la volta di Slovenia-Serbia, con entrambe le partite disponibili sui canali Sky e sulle principali piattaforme streaming.

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Sport in tv oggi, lunedì 21 settembre

02.20 – FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Kansas City Chiefs-Indianapolis Colts: diretta streaming su DAZN.

03.00 – BASKET FEMMINILE (WNBA) – Las Vegas Aces-Seattle Storm: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

05.00 – TENNIS (WTA Singapore) – Primo turno: diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

05.00 – TENNIS (WTA Seul) – Primo turno: diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

12.30 – BOXE (Europei) – Quinta giornata: diretta streaming su Eurovision Sport.

15.00 – CICLISMO (Mondiali) – Cronometro femminile Under 23: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

16.00 – VOLLEY (Europei) – Belgio-Cechia: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su EuroVolley TV, DAZN, Sky Go e NOW.

18.00 – CICLISMO (Mondiali) – Cronometro maschile Under 23: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

21.00 – VOLLEY (Europei) – Slovenia-Serbia: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su EuroVolley TV, DAZN, Sky Go e NOW.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche lunedì 21 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.