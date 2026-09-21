World Climbing Series Speed, Italia da tre podi in tre giorni a Chongqing: Randi protagonista

La spedizione azzurra chiude la tappa cinese con tre medaglie: bronzo individuale e nella staffetta femminile, oltre all’argento nella mista. Giulia Randi sale sul podio in tutte le tre giornate di gara.

Tre podi in tre giorni per l’Italia nella sesta e penultima tappa della World Climbing Series Speed di Chongqing. La trasferta cinese si chiude con un bilancio di rilievo per la Nazionale azzurra, trascinata da Giulia Randi, capace di conquistare una medaglia in ognuna delle tre giornate di gara.

La velocista faentina del Centro Sportivo Esercito ha ottenuto il bronzo nella prova individuale, l’argento nella staffetta mista con Francesco Ponzinibio e un altro bronzo nella staffetta femminile insieme a Beatrice Colli. Risultati che seguono l’argento già conquistato da Randi nella tappa di Chamonix.

Speed individuale, Randi conquista il bronzo

Nella competizione individuale Randi ha mantenuto grande continuità, completando le proprie salite sempre sotto i sette secondi e conquistando il terzo posto con il tempo di 6″53.

Il risultato la porta al settimo posto nel ranking di Coppa del Mondo. Nella stessa gara sono arrivati anche il 19° posto di Beatrice Colli e la 22ª posizione di Matteo Zurloni.

«Sono felicissima di essere tornata sul podio in una tappa di Coppa del Mondo, questo è il mio secondo podio quest’anno e secondo in assoluto», ha raccontato Randi dopo la prima medaglia ottenuta a Chongqing.

Staffetta mista, Randi-Ponzinibio d’argento e Zurloni-Colli quarti

La seconda giornata ha visto entrambe le formazioni italiane della staffetta mista entrare tra le migliori quattro. In qualificazione Zurloni-Colli avevano chiuso sesti in 12″05, mentre Ponzinibio-Randi avevano ottenuto il settimo tempo in 12″09.

Entrambe le coppie hanno superato ottavi e quarti, ritrovandosi poi una contro l’altra in semifinale. Randi e Ponzinibio hanno avuto la meglio con un crono complessivo di 11″51, contro l’11″57 di Zurloni e Colli.

Nella stessa sfida sono arrivati due tempi individuali di grande valore: 6″39 per Randi e 4″93 per Zurloni, crono che, se ottenuti in una prova individuale, avrebbero rappresentato i rispettivi record italiani.

Zurloni e Colli hanno poi chiuso al quarto posto, battuti nella finale per il bronzo dalla Francia per 11″69 a 11″84. Randi e Ponzinibio hanno invece conquistato l’argento dopo la finale contro la coppia cinese Nou-Ling.

Per il diciottenne Francesco Ponzinibio, alla prima stagione tra i Senior nella World Climbing Series, è arrivato così un risultato di rilievo dopo i successi ottenuti a livello giovanile: campione del mondo nel 2022, campione europeo nel 2023 e vicecampione mondiale nel 2025.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Staffetta femminile, bronzo per Randi e Colli in 13″08

Nell’ultima giornata è arrivato il terzo podio italiano. Giulia Randi e Beatrice Colli hanno conquistato il bronzo nella staffetta femminile, chiudendo la finale per il terzo posto contro la Francia con il tempo di 13″08.

Le azzurre avevano terminato le qualifiche al quarto posto in 14″94, per poi superare nei quarti la seconda formazione cinese Huang-Bai migliorandosi fino a 13″48.

In semifinale il successo è andato alla prima squadra cinese Fan-Zhang, successivamente vincitrice della medaglia d’oro. Nella finale per il bronzo l’Italia ha reagito con una prova di alto livello: 6″56 per Randi e 6″51 per Colli, per il 13″08 complessivo che ha permesso di battere la coppia francese Viglione-Fontaine.

Per Randi è stata la terza medaglia in altrettanti giorni. Per Colli, nona alle Olimpiadi di Parigi, si è trattato invece del primo podio in Coppa del Mondo. L’atleta delle Fiamme Oro aveva già conquistato due titoli mondiali giovanili, nel 2021 e 2022, e in questa stagione si è laureata campionessa europea.

Staffetta maschile, entrambe le coppie italiane nella fase finale

Buone indicazioni anche dalla staffetta maschile. La coppia Zurloni-Robbiati, Italia 2, ha chiuso le qualifiche al decimo posto in 10″80, mentre Fossali-Ponzinibio, Italia 1, ha ottenuto la 13ª posizione con 11″09.

Italia 1 è stata poi eliminata dalla formazione ucraina Ilchyshyn-Tkach per 10″43 a 10″62. Gli ucraini hanno successivamente conquistato la vittoria finale contro gli statunitensi Watson-Hammer.

Italia 2 ha invece superato gli ottavi contro gli austriaci Amon-Windischer, facendo segnare 10″44 mentre la seconda frazione della squadra avversaria è stata condizionata da una falsa partenza. Nei quarti Zurloni e Robbiati sono stati eliminati dai cinesi Long-Huang, poi medaglia di bronzo.

World Climbing Series Speed, prossimo appuntamento a Santiago

La Nazionale italiana lascia dunque Chongqing con tre medaglie complessive e diversi segnali positivi da tutta la squadra. L’ultimo appuntamento della World Climbing Series Speed è previsto a Santiago dal 23 al 25 ottobre.

«Una tre giorni incredibile, oltre ogni più rosea aspettativa», ha commentato il direttore tecnico della Nazionale Speed Aldo Reggi, sottolineando le prestazioni di Randi, Ponzinibio e Colli e il contributo fornito dal resto della squadra.

Soddisfatto anche il presidente FASI Davide Battistella, che ha evidenziato l’importanza dei tre podi e il valore della nuova modalità della staffetta, guardando già al percorso verso le future qualificazioni olimpiche.