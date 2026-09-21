Billie Jean King Cup, Italia-Cina vale la semifinale: Paolini guida le azzurre nella sfida di Shenzhen

L‘Italia torna a Shenzen per difende il titolo della Bille Jean King Cup 2026 e trova subito un’avversaria già affrontata nella scorsa edizione: la Cina. Il quarto di finale è in programma giovedì 24 settembre a partire dalle 11.00 italiane e metterà in palio l’accesso alla semifinale. Per le azzurre si preannuncia una sfida più complicata rispetto a un anno fa, soprattutto per le condizioni di Jasmine Paolini e per il ritorno ad alto livello di Qinwen Zheng.

Paolini chiamata a trascinare l’Italia, Zheng è il pericolo numero 1

La stagione di Jasmine Paolini non è stata fin qui semplice e molto dipenderò dalla condizione con cui la numero uno italiana arriva all’appuntamento. Dall’altra parte ci sarà una Cina rinforzata dal ritorno di Qinwen Zheng, protagonista anche agli ultimi US Open e pronta a rappresentare il principale ostacolo per la squadra azzurra.

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La formula delle Finals prevede due singolari e l’eventuale doppio decisivo: ogni incontro avrà quindi un peso enorme e i margini d’errore saranno ridottissimi. Gli accoppiamenti precisi verrano ufficializzati soltanto un’ora prima dell’inizio del primo singolare.

Si parte alle 11.00

Il programma scatterà alle 11.00 con il primo singolare, seguito dal secondo incontro individuale e, se necessario, dal doppio. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su SuperTennis. Per lo streaming saranno invece disponibili abili SuperTennis+ e il sito ufficiale di SuperTennis.

L’Italia arriva a Shenzhen con il peso e l’rotolio delle campionesse in carica. Contro la Cina serviranno subito concretezza, tenuta mentale e qualità: il cammino verso la conferma passa da un quarto di finale che promette grande equilibrio.