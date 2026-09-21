Coppa Davis, Italia testa di serie: quattro possibili rivali ai quarti e Spagna evitata

Il conto alla rovescia è quasi finito. Domani Bologna ospiterà il sorteggio delle Finals di Coppa Davis 2026, in programma dal 24 al 29 novembre. L’Italia di Filippo Volandri, ammessa direttamente alla fase finale in quanto Paese ospitante, andrà a caccia del quarto titolo consecutivo e del quinto complessivo. Gli azzurri conoscono già il quadro delle possibili avversarie nei quarti.

Gran Bretagna, Austria, Corea del Sud o Canada

L’ITF ha stabilito che le quattro nazionali con il miglior ranking saranno teste di serie e non potranno affrontarsi tra loro nei quarti. La Fascia 1 comprende Italia, Spagna, Germania e Cechia, mentre nella Fascia 2 ci sono Gran Bretagna, Austria, Corea del Sud e Canada.

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Per questo motivo, l’Italia potrà essere sorteggiata soltanto contro una di queste quattro squadre. È già escluso quindi un incrocio immediato con Spagna, Germania o Cechia. Un vantaggio importante soprattutto perché evita fin da subito la possibile sfida con gli iberici.

Italia-Spagna possibile più avanti, resta il nodo convocazioni

Molto dipenderà anche dalle scelte dei capitani. la Spagna potrebbe presentarsi alle Finals con giocatori di altissimo livello come Carlos Alcaraz, Rafael Jodar e Daniel Merida, mentre in casa Italia resta da capire se Jannik Sinner farà parte della squadra di Volandri.

Italia e Spagna si erano affrontate nella finale dello scorso anno, vinta dagli azzurri grazie anche al successivo decisivo di Cobolli contro Munar. Questa volta, però, le due nazionali non potranno incontrarsi ai quarti.