Ranking ATP, Sinner raggiunge 83 settimane da numero uno: Cobolli sale all’ottavo posto

Jannik resta al comando con 13.450 punti. Alcaraz supera Zverev e torna secondo, mentre Musetti guadagna due posizioni e sale al numero 13.
Jannik Sinner inaugura un’altra settimana al comando del tennis mondiale. Con l’aggiornamento del ranking ATP pubblicato oggi, lunedì 3 agosto, l’altoatesino raggiunge quota 83 settimane complessive da numero uno.
Il fuoriclasse azzurro conserva saldamente la vetta con 13.450 punti. La classifica attende comunque l’esito della finale del torneo di Washington tra Taylor Fritz e Rafael Jodar.
Alcaraz torna secondo davanti a Zverev
Alle spalle di Sinner cambia la seconda posizione. Carlos Alcaraz guadagna un posto e torna numero due del mondo con 8.160 punti, superando Alexander Zverev.
Il tedesco scende al terzo posto con 8.120 punti, appena 40 in meno rispetto allo spagnolo.
Felix Auger-Aliassime resta quarto davanti a Novak Djokovic. Daniil Medvedev sale invece al sesto posto, scavalcando Alex de Minaur.
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Cobolli migliora ancora: è numero 8
Continua la crescita di Flavio Cobolli, che guadagna un’altra posizione e migliora il proprio primato personale. Il romano è ora numero 8 del mondo con 3.330 punti.
Cobolli precede Taylor Fritz, salito al nono posto, e Ben Shelton, sceso dalla posizione numero 8 alla decima.
Musetti sale al tredicesimo posto
Buone notizie anche per Lorenzo Musetti. Tornato in campo nella capitale statunitense, il toscano guadagna due posizioni e raggiunge il numero 13 del ranking con 2.375 punti.
Luciano Darderi sale di un gradino ed è ora ventiduesimo, mentre Matteo Arnaldi resta stabile al numero 35.
Avanzano anche Matteo Berrettini, quarantesimo, e Mattia Bellucci, ottantesimo. Per entrambi il progresso è di una posizione.
Sonego perde otto posizioni
La variazione negativa più significativa tra gli italiani riguarda Lorenzo Sonego, che perde otto posti e scende al numero 88.
Andrea Pellegrino sale invece al 134° posto e Stefano Travaglia al 140°. Più indietro Francesco Maestrelli perde dodici posizioni, mentre avanzano Luca Nardi, Marco Cecchinato, Federico Cinà e Gianluca Cadenasso.
La top 10 del ranking ATP
- Jannik Sinner, Italia: 13.450 punti;
- Carlos Alcaraz, Spagna: 8.160 punti, una posizione guadagnata;
- Alexander Zverev, Germania: 8.120 punti, una posizione persa;
- Felix Auger-Aliassime, Canada: 4.740 punti;
- Novak Djokovic, Serbia: 3.760 punti;
- Daniil Medvedev, Russia: 3.620 punti, una posizione guadagnata;
- Alex de Minaur, Australia: 3.560 punti, una posizione persa;
- Flavio Cobolli, Italia: 3.330 punti, una posizione guadagnata;
- Taylor Fritz, Stati Uniti: 3.230 punti, una posizione guadagnata;
- Ben Shelton, Stati Uniti: 2.680 punti, due posizioni perse.
Gli altri italiani nel ranking
- 13. Lorenzo Musetti: 2.375 punti, due posizioni guadagnate;
- 22. Luciano Darderi: 2.025 punti, una posizione guadagnata;
- 35. Matteo Arnaldi: 1.299 punti, posizione invariata;
- 40. Matteo Berrettini: 1.088 punti, una posizione guadagnata;
- 80. Mattia Bellucci: 754 punti, una posizione guadagnata;
- 88. Lorenzo Sonego: 718 punti, otto posizioni perse;
- 134. Andrea Pellegrino: 454 punti, tre posizioni guadagnate;
- 140. Stefano Travaglia: 429 punti, due posizioni guadagnate;
- 161. Francesco Maestrelli: 349 punti, dodici posizioni perse;
- 164. Luca Nardi: 346 punti, una posizione guadagnata;
- 170. Marco Cecchinato: 332 punti, quattro posizioni guadagnate;
- 178. Federico Cinà: 318 punti, tre posizioni guadagnate;
- 192. Gianluca Cadenasso: 289 punti, sei posizioni guadagnate.
L’Italia conserva così due giocatori nelle prime otto posizioni mondiali grazie a Sinner e Cobolli, mentre Musetti si riavvicina alla top 10.