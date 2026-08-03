Speed, Italia protagonista a St. Pölten: argento per Giorgio Villa e Marcelli quarta tra le U19

Buone indicazioni per gli azzurri nelle tappe di World Climbing Europe Youth Series e World Climbing Europe Series. Emma Campa raggiunge i quarti nella prova Senior.

La Nazionale italiana di arrampicata sportiva ha chiuso con una medaglia d’argento e numerosi piazzamenti nelle fasi finali il fine settimana di gare disputato a St. Pölten, in Austria.

Sabato 1° e domenica 2 agosto si sono svolte le tappe di World Climbing Europe Youth Series e World Climbing Europe Series Speed. Il risultato più importante per i colori azzurri è arrivato da Giorgio Villa, secondo nella categoria U17.

Giorgio Villa conquista l’argento tra gli U17

Nella prima giornata, dedicata alla World Climbing Europe Youth Series, dieci atleti italiani hanno ottenuto l’accesso ai tabelloni finali.

Nella gara maschile U17 quattro azzurri su cinque hanno superato le qualificazioni. Jacopo Titi ha chiuso al secondo posto con il tempo di 6,16 secondi, seguito da Ludovico Ravaglia, sesto in 6,67, Giorgio Villa, settimo in 6,74, e Lorenzo Farinelli, quattordicesimo in 7,29 al debutto con la Nazionale.

Samuele Erra, caduto in entrambe le manche, si è classificato trentesimo.

Negli ottavi di finale Titi e Villa hanno superato i rispettivi avversari, mentre Ravaglia e Farinelli sono stati eliminati al primo turno del tabellone.

Nei quarti il sorteggio ha messo di fronte proprio Titi e Villa. La caduta di Titi ha consentito a Villa di avanzare in semifinale con il tempo di 6,76 secondi.

Nel turno successivo l’azzurro ha migliorato sensibilmente la propria prestazione, fermando il cronometro a 6,27 e superando il rivale bulgaro.

Nella finale per l’oro un piccolo errore non gli ha permesso di contrastare il polacco Mysliwiec. Villa ha comunque conquistato una prestigiosa medaglia d’argento al termine di una prova condotta con grande continuità.

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Elisa Lusetti entra nel tabellone femminile U17

Nella prova femminile U17 Elisa Lusetti, alla prima esperienza internazionale, ha ottenuto il sedicesimo posto nelle qualificazioni, l’ultimo utile per accedere alla fase a eliminazione diretta.

Negli ottavi l’azzurra ha affrontato l’austriaca Haselwanter, sostenuta dal pubblico di casa e successivamente vincitrice della competizione.

Rebecca Belardinelli ha concluso al diciannovesimo posto, Carolina Mariani al ventiquattresimo e Aurora Marie Arezzo al venticinquesimo.

Alice Marcelli quarta nella gara U19

Alice Marcelli ha sfiorato il podio nella competizione femminile U19. L’azzurra ha terminato le qualificazioni al terzo posto con il tempo di 8,11 secondi e ha proseguito il proprio cammino fino alla semifinale.

Dopo aver superato i primi turni, Marcelli è stata battuta dalla rivale francese nella sfida che assegnava l’accesso alla finale per l’oro.

Nella successiva finale per il bronzo non è riuscita a salire sul podio, chiudendo comunque la competizione in quarta posizione.

Eva Mengoli, quinta in qualifica con 8,30 secondi, Emma Campa e Alessia Lugli, rispettivamente quindicesima e sedicesima, sono state eliminate negli ottavi di finale.

Lucia Del Fabbro è invece rimasta esclusa dal tabellone per una sola posizione, terminando diciassettesima.

Radaelli eliminato nei quarti della prova U19

Nel settore maschile U19 Davide Radaelli ha conquistato il decimo posto nelle qualificazioni con il tempo di 6,20 secondi.

Dopo aver vinto il confronto degli ottavi, l’azzurro è stato eliminato nei quarti di finale. Alessandro Corna ha invece concluso la gara al diciannovesimo posto.

Emma Campa raggiunge i quarti tra le Senior

Domenica 2 agosto si è disputata la terza delle cinque tappe della World Climbing Europe Series Senior.

Nella gara femminile Eva Mengoli ed Emma Campa hanno ottenuto l’accesso alla fase finale. Mengoli si è classificata dodicesima nelle qualificazioni con il tempo di 8,45 secondi, mentre Campa ha chiuso quattordicesima in 8,67.

Arianna Mortarino ha terminato la propria prova in ventiduesima posizione.

Negli ottavi Mengoli è stata superata dalla propria avversaria, mentre Campa ha vinto il primo confronto del tabellone. Il percorso dell’azzurra si è fermato nei quarti di finale a causa di una caduta.

La vittoria è andata alla spagnola Martinez Vidal. Le ucraine Horielova e Tkachova hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’argento e quella di bronzo.

Tre azzurri nel tabellone maschile Senior

Nella competizione maschile Senior hanno raggiunto il tabellone finale Adriano Egidi, dodicesimo nelle qualificazioni con il tempo di 5,75 secondi, Francesco Ferranti, tredicesimo in 5,78, e Samuele Graziani, quindicesimo in 5,79.

Tommaso Magni ha mancato di poco la qualificazione alla fase finale, classificandosi diciannovesimo con 6,06 secondi. Alessandro Giorgianni ha terminato la gara in trentottesima posizione.

Il cammino dei tre azzurri qualificati si è interrotto negli ottavi. Ferranti ha completato una buona prova in 5,78, ma è stato superato dal francese Morel. Graziani è caduto durante il proprio confronto, mentre Egidi è stato eliminato dal francese Grosset.

La vittoria è andata all’austriaco Kevin Amon, primo davanti al pubblico di casa con il tempo di 5,00 secondi.

Lo svizzero Gilles Meili ha conquistato il secondo posto in 5,08, mentre il francese Morel ha completato il podio.

Il bilancio dell’Italia a St. Pölten

La spedizione azzurra lascia l’Austria con l’argento di Giorgio Villa, diversi accessi alle fasi a eliminazione diretta e risultati utili in vista dei prossimi appuntamenti internazionali della stagione.

Tra i piazzamenti più significativi figurano anche il quarto posto di Alice Marcelli nella gara U19 e i quarti di finale raggiunti da Emma Campa nella prova Senior.