Vuelta 2026, Pogacar sarà al via: ufficiale il ritorno dopo sette anni

La UAE Emirates ha annunciato la presenza dello sloveno, reduce dal quinto successo al Tour de France. Il 22 agosto sarà al Grand Départ nel Principato di Monaco.

Adesso è ufficiale: Tadej Pogacar parteciperà alla Vuelta a España 2026. Il campione sloveno, fresco vincitore del Tour de France per la quinta volta in carriera, sarà al via della corsa spagnola sette anni dopo la sua unica precedente apparizione.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali social della UAE Emirates, la squadra di Pogacar. Lo sloveno sarà dunque presente il prossimo 22 agosto nel Principato di Monaco, sede del Grand Départ della Vuelta.

Pogacar punta alla vittoria anche alla Vuelta

Dopo aver conquistato il Giro d’Italia nel 2024 e aver aggiunto un altro Tour de France al proprio palmarès, Pogacar proverà ora a imporsi anche nella terza grande corsa a tappe del calendario internazionale.

La vittoria della Vuelta rappresenterebbe un altro traguardo prestigioso nella carriera dello sloveno, che si presenterà alla partenza dopo aver dominato la Grande Boucle.

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Il precedente del 2019

Pogacar ha partecipato alla Vuelta una sola volta. Era il 2019 e il corridore sloveno, allora ventenne, concluse la competizione al terzo posto della classifica generale.

Quell’edizione contribuì a farlo conoscere al grande pubblico e anticipò la serie di successi ottenuti negli anni successivi nelle principali competizioni internazionali.

Il Grand Départ il 22 agosto

Il ritorno di Pogacar nella corsa spagnola avverrà quindi il 22 agosto, quando la Vuelta scatterà dal Principato di Monaco.

La conferma della UAE Emirates aggiunge alla startlist il recente vincitore del Tour de France e uno dei corridori più attesi dell’intera competizione.

Sette anni dopo il terzo posto del debutto, Pogacar tornerà così alla Vuelta con l’obiettivo di aggiungere anche la maglia rossa ai successi già ottenuti al Giro d’Italia e al Tour de France.