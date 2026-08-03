Europei di Parigi, Pelati d’argento nel solo libero: quarta medaglia personale, Piccoli quarta

Il diciannovenne ferrarese chiude alle spalle del britannico Ranjuo Tomblin e porta a sette il bottino complessivo dell’Italia. Nel solo libero femminile Enrica Piccoli resta ai piedi del podio.

Filippo Pelati ha conquistato ieri, domenica 2 agosto, la medaglia d’argento nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico agli Europei di Parigi.

Il diciannovenne di Ferrara ha concluso la gara con 252.8713 punti, salendo sul podio per la quarta volta durante questa rassegna continentale.

Il titolo europeo è andato al britannico Ranjuo Tomblin, primo con 258.9188 punti. Terza posizione per lo spagnolo Jordi Caceres Iglesias, che ha totalizzato 229.2599 punti.

Quarta medaglia a Parigi per Filippo Pelati

L’argento nel solo libero completa un Europeo particolarmente positivo per Pelati. L’azzurro aveva già conquistato il secondo posto nel solo tecnico e altre due medaglie nel duo misto insieme a Lucrezia Ruggiero.

La coppia italiana aveva ottenuto l’argento nel duo tecnico e il bronzo nel duo libero. Il bilancio personale di Pelati sale quindi a tre medaglie d’argento e una di bronzo.

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Il podio del solo libero maschile

Ranjuo Tomblin, Gran Bretagna: 258.9188 punti; Filippo Pelati, Italia: 252.8713 punti; Jordi Caceres Iglesias, Spagna: 229.2599 punti.

Enrica Piccoli quarta nel solo libero femminile

Enrica Piccoli ha invece concluso al quarto posto la finale del solo libero femminile. L’azzurra ha ottenuto 270.0475 punti, confermando il piazzamento raggiunto durante i preliminari.

Piccoli non è riuscita a ripetere l’argento conquistato nella stessa specialità agli Europei di Funchal del 2025.

La medaglia d’oro è stata vinta dalla bielorussa Vasilina Khandoshka, in gara come atleta neutrale, con 292.3887 punti.

La tedesca Klara Bleyer ha conquistato l’argento con 289.2463, mentre la spagnola Iris Tio Casas ha completato il podio con 284.5550 punti.

La classifica del solo libero femminile

Vasilina Khandoshka, atleta neutrale: 292.3887 punti; Klara Bleyer, Germania: 289.2463 punti; Iris Tio Casas, Spagna: 284.5550 punti; Enrica Piccoli, Italia: 270.0475 punti.

Sette medaglie per l’Italia agli Europei

L’argento conquistato da Pelati rappresenta la settima medaglia dell’Italia agli Europei di Parigi.

Il bilancio azzurro comprende finora tre ori, tre argenti e un bronzo. Quattro medaglie sono arrivate dal nuoto artistico, mentre la squadra italiana di tuffi ha conquistato tre titoli europei.

Pelati lascia così Parigi con quattro podi personali, confermandosi uno dei principali protagonisti della spedizione italiana nella rassegna continentale.