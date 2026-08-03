Ginnastica, Italia beffata in Romania: Rexhepi sfiora il podio, errore fatale nel duo

La tappa rumena di Coppa del Mondo di Ginnastica Aerobica si chiude con un bilancio positivo per l’Italia, in vista dei prossimi Mondiali di Pamplona.

Lucrezia Rexhepi brilla tra le individualiste

Il “RomGym Trophy Nadia 10” di Oradea consegna alla delegazione azzurra una prestazione maiuscola di Lucrezia Rexhepi nell’individuale femminile. L’atleta della Ginnastica Valentia, seguita a bordo pedana dal tecnico Davide Donati e dall’ufficiale di gara Sara Macerola, si qualifica per la finale a otto grazie a un solido 18.450, ottavo miglior punteggio delle eliminatorie dominate dalla fuoriclasse ucraina Anastasiia Kurashvili (20.000).

Nell’atto conclusivo, la Rexhepi si supera, confezionando una routine praticamente perfetta che le frutta 18.950 punti. Un balzo in avanti notevole che la proietta al quarto posto assoluto, a soli 0.300 di distacco dalla medaglia di bronzo.

La vittoria va, come da pronostico, alla Kurashvili con uno stellare 20.150, seguita dalla greca Diamanti Vasileia Faidra (19.850) e dalla bulgara Borislava Ivanova (19.250). Un segnale di crescita importante per l’azzurra in ottica iridata.

Rammarico per il Mixed Pair, un errore costa il podio

Se l’individuale regala in ogni caso sorrisi, la finale del duo misto lascia l’amaro in bocca alla formazione italiana scelta dalla direttrice tecnica Luisa Righetti.

Lucrezia Rexhepi e Matteo Falera, portacolori della Ginnastica Agorà, si presentano all’appuntamento per le medaglie forti del 19.300 ottenuto in qualifica, un secondo posto provvisorio dietro solo all’Ucraina (19.500) che fa sognare il grande risultato.

L’esercizio decisivo, purtroppo, è condizionato da un errore tecnico che fa crollare il punteggio a 17.150, relegando la coppia italiana al settimo posto.

L’Ucraina vince l’oro confermando il 19.500 delle eliminatorie, argento alla Grecia (18.500) e bronzo alla Bulgaria (18.450). Nonostante il passo falso nella prova conclusiva, la trasferta all’Oradea Arena fornisce indicazioni utili e confortanti allo staff azzurro, che sta continuando a lavorare in vista dei Campionati del Mondo previsti per l’inizio di settembre in Spagna. Meglio un errore oggi che durante la rassegna iridata, si direbbe…

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