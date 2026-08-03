Boxe, Sara Lombardi campionessa italiana dei Supermosca: Francesca Corso battuta ai punti

La pugile si è imposta per split decision nel match disputato sabato 1° agosto a Trieste. Per lei anche la Borsa Economico Sportiva “Road to Glory” da 2.000 euro.

Sara Lombardi è la nuova campionessa italiana dei Supermosca. Nel match disputato sabato 1° agosto a Trieste, la pugile ha superato Francesca Corso per split decision, conquistando il titolo e la relativa cintura.

Lombardi vince per split decision

Il confronto è stato deciso ai punti con verdetto non unanime dei giudici. Al termine dell’incontro, Lombardi ha potuto festeggiare la conquista del titolo italiano della categoria Supermosca.

La sfida è stata organizzata dalla Promo Boxe Italia e dalla ASD Ardita Trieste.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Premio da 2.000 euro con “Road to Glory”

Oltre al titolo e alla cintura, Sara Lombardi ha ricevuto anche la Borsa Economico Sportiva “Road to Glory”, partner della Federazione Pugilistica Italiana, del valore di 2.000 euro.

La serata di Trieste si è così conclusa con il successo della nuova campionessa italiana, capace di prevalere su Francesca Corso al termine di un match deciso soltanto dal verdetto dei giudici.