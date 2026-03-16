Tennis, lunedì storico per l’Italia: quattro azzurri tra i primi 20 del ranking ATP

Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi portano il tennis maschile italiano a un risultato senza precedenti nella classifica mondiale. Paolini resta invece settima nel ranking WTA.

È un momento storico per il tennis maschile italiano: per la prima volta l’Italia può contare su quattro giocatori tra i primi 20 del ranking ATP.

A guidare la pattuglia azzurra è Jannik Sinner, numero 2 del mondo e primo italiano nella storia ad aver raggiunto la vetta della classifica ATP. Alle sue spalle figurano Lorenzo Musetti, quinto, Flavio Cobolli, che sale al numero 14 migliorando il proprio best ranking, e Luciano Darderi, che entra tra i primi venti conquistando la 18ª posizione.

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Darderi nella storia del tennis italiano

Il risultato è reso possibile proprio dall’ascesa di Darderi, che diventa il 14° italiano a entrare tra i primi 20 del ranking mondiale da quando la classifica ATP è stata introdotta nel 1973.

Intanto Cobolli festeggia anche il successo ottenuto a Indian Wells nel doppio misto insieme a Belinda Bencic, a coronamento di un periodo particolarmente positivo.

Sinner riduce il gap da Alcaraz

Il primo Masters 1000 della stagione ha permesso a Sinner di accorciare la distanza dal numero 1 Carlos Alcaraz, riducendo il distacco da 3.150 a 2.200 punti.

L’azzurro non potrà comunque superare lo spagnolo nemmeno dopo il torneo di Miami, che mette in palio 1.000 punti. Alcaraz è quindi certo di raggiungere quota 66 settimane complessive da numero 1, lo stesso traguardo raggiunto da Sinner, il prossimo 6 aprile.

La situazione potrebbe però cambiare più avanti nella stagione: il tennista di San Candido non ha punti da difendere fino agli Internazionali d’Italia, mentre Alcaraz perderà nello stesso periodo i 1.000 punti della vittoria a Montecarlo, 330 punti di Barcellona e 10 punti di Miami.

La top ten del ranking ATP

Carlos Alcaraz (Esp) 13.550 Jannik Sinner (Ita) 11.350 Novak Djokovic (Srb) 5.370 Alexander Zverev (Ger) 4.905 Lorenzo Musetti (Ita) 4.365 Alex De Minaur (Aus) 4.235 Taylor Fritz (Usa) 4.170 Felix Auger-Aliassime (Can) 4.000 Ben Shelton (Usa) 3.860 Daniil Medvedev (Rus) 3.610

Tra gli altri italiani:

Flavio Cobolli 2.520

Luciano Darderi 2.084

Lorenzo Sonego 850

Matteo Berrettini 800

Mattia Bellucci 720

Matteo Arnaldi 625

Francesco Maestrelli 577

Andrea Pellegrino 510

Luca Nardi 444

Francesco Passaro 431



Ranking WTA: Paolini resta settima

Sul fronte femminile, Jasmine Paolini si conferma numero 7 del mondo nella classifica WTA pubblicata dopo il torneo di Indian Wells.

La tennista toscana resta la migliore azzurra nel ranking mondiale, mentre Elisabetta Cocciaretto scivola al 44° posto dopo uno stop per un problema alla coscia sinistra accusato a Dubai.

Tra le altre italiane, Lucrezia Stefanini scende alla 143ª posizione, mentre Nuria Brancaccio sale al 151° posto grazie ai quarti di finale conquistati nel WTA 125 di Antalya.

La top ten del ranking WTA

Aryna Sabalenka (Blr) 11.925 Elena Rybakina (Kaz) 7.783 Iga Swiatek (Pol) 7.413 Coco Gauff (Usa) 6.748 Jessica Pegula (Usa) 6.678 Amanda Anisimova (Usa) 6.180 Jasmine Paolini (Ita) 4.232 Elina Svitolina (Ukr) 4.020 Victoria Mboko (Can) 3.351 Mirra Andreeva (Rus) 3.066

Le altre italiane in classifica: