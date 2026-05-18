Ranking ATP, Italia da record: quattro azzurri in Top 16 guidati da Sinner

Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner consolida il primato mondiale. L’Italia è l’unica nazione con quattro giocatori tra i primi 16 del ranking ATP.
L’Italia del tennis continua a scrivere pagine storiche. Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner resta saldamente numero uno del mondo e trascina un movimento azzurro sempre più protagonista nel ranking ATP.
Con l’aggiornamento pubblicato oggi, l’Italia è infatti l’unica nazione al mondo a poter vantare quattro giocatori tra i primi 16 del ranking mondiale.
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Sinner domina il ranking mondiale
Grazie al successo di Roma, Sinner sale a quota 14.700 punti ATP.
Nessun tennista aveva raggiunto un bottino simile dal 2016, quando Novak Djokovic arrivò a 14.840 punti durante lo US Open.
Il campione azzurro è inoltre diventato il secondo giocatore nella storia dopo Djokovic a completare il Career Golden Masters, riuscendoci però a soli 24 anni contro i 31 del serbo.
L’assenza di Carlos Alcaraz sia a Roma che al prossimo Roland Garros garantisce inoltre a Sinner la permanenza al numero uno almeno fino a dopo Wimbledon.
Quattro italiani tra i primi 16
Alle spalle di Sinner resta il gruppo azzurro che continua a crescere.
Lorenzo Musetti è numero 11 del mondo nonostante l’uscita dalla Top 10 e il forfait per il Roland Garros a causa di un infortunio.
Conferma importante anche per Flavio Cobolli, stabile al numero 13 ATP.
Il grande salto lo compie invece Luciano Darderi, semifinalista agli Internazionali, che sale al numero 16 del ranking centrando il miglior piazzamento della carriera e assicurandosi un posto tra le prime 16 teste di serie a Parigi.
Arnaldi torna in Top 100
Da segnalare anche il ritorno in Top 100 di Matteo Arnaldi, ora numero 96 del mondo.
Importanti progressi anche per Andrea Pellegrino, che grazie agli ottavi di finale raggiunti a Roma guadagna 29 posizioni e sale al numero 126 ATP, a un passo dal proprio best ranking.
La Top 10 ATP
Questa la nuova Top 10 mondiale:
- Jannik Sinner – 14.700
- Carlos Alcaraz – 11.960
- Alexander Zverev – 5.705
- Novak Djokovic – 4.710
- Felix Auger-Aliassime – 4.060
- Ben Shelton – 4.030
- Daniil Medvedev – 3.760
- Taylor Fritz – 3.720
- Alex De Minaur – 3.665
- Alexander Bublik – 3.230