Judo, Pellitteri bronzo a Benidorm e Italia campione d’Europa di Kata per il secondo anno consecutivo: 8 ori, 2 argenti e 5 bronzi nel medagliere

Nell’European Open di judo l’azzurra conquista il terzo posto nei -57 kg, quinta Iovino nei -48 kg. Nel Campionato Europeo di Kata l’Italia domina con 15 medaglie totali, precedendo Olanda e Germania.

Doppia soddisfazione per il judo e le arti marziali italiane nel fine settimana appena concluso. Silvia Pellitteri porta a casa un bronzo nell’European Open di Benidorm, mentre la nazionale di Kata si conferma regina d’Europa con un bottino straordinario nel Campionato Continentale di categoria.

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Judo, Pellitteri bronzo a Benidorm nei -57 kg

Silvia Pellitteri (Fiamme Azzurre) chiude al terzo posto nei -57 kg dell’European Open di Benidorm. L’azzurra supera nell’ordine Goebel (GER), Ferreras Garcia (ESP) e Martin Gil (ESP), poi cede in semifinale a Cornelisse (NED) ma si riscatta nella finalina battendo Santiago Santana (ESP).

Quinta nei -48 kg Anna Iovino (New Body Center): tre vittorie consecutive, poi la sconfitta in semifinale e la medaglia di bronzo sfumata contro la francese Annis.

Campionato Europeo di Kata: Italia sul tetto d’Europa per il secondo anno

Si è concluso con un trionfo senza precedenti il Campionato Europeo di Kata per la nazionale italiana: 8 ori, 2 argenti e 5 bronzi, primo posto nel medagliere per nazioni davanti a Olanda e Germania. Per il secondo anno consecutivo l’Italia si laurea campione d’Europa, confermando il dominio continentale del movimento kata azzurro.

I titoli europei della seconda giornata

Nella seconda giornata di gare sono arrivati quattro ori: Domenichini-Gabbriellini nel Nage no Kata Cadetti, Padalino-De Palma nel Ju no Kata Cadetti, Bezzi-Orlando nel Ju no Kata Junior e Tommasi-Collini nel Koshiki no Kata Senior. Oro anche per Cheli-Rondinini nel Kodokan Goshin Jutsu Adapted dimostrativo.

Nel Nage no Kata Cadetti bronzo anche per Cosentino-Giannettoni. Nel Katame no Kata Cadetti argento per Laurini-Carboni Diotallevi e bronzo per Anzalone-Bertrand. Nel Katame no Kata Junior argento per Casetta-Piva. Nel Nage no Kata Adapted 1B bronzo per Cheli-Collini.

Il commento del presidente della commissione Kata

«L’Italia del Kata vince il medagliere del Campionato Europeo per il secondo anno consecutivo — ha dichiarato Cesare Amorosi, presidente della commissione Kata e Master —. La nazionale ha dimostrato ottima qualità sia nella categoria Senior che negli Junior e nei Cadetti. Il prossimo appuntamento sarà il Campionato Italiano Kata Roma 2026 e il Campionato del Mondo Kata di Sarajevo a metà settembre.»