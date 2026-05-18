Il Giro d’Italia al primo riposo. Eulálio resiste in Rosa, ma l’ombra di Vingegaard si fa gigantesca

La carovana del Giro d’Italia si ferma per il primo giorno di meritato riposo, lasciandosi alle spalle una prima settimana intensa, nervosa e ricca di colpi di scena.

Il verdetto parziale della strada dice che la Maglia Rosa è ancora sulle spalle del sorprendente portoghese Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), ma l’azione di forza di Jonas Vingegaard sul traguardo appenninico di Corno alle Scale ha ridefinito gerarchie e certezze, mandando un messaggio chiarissimo a tutta la concorrenza

Il punto sulla corsa. Vingegaard detta legge in salita

La nona tappa, con l’arrivo in quota sull’Appennino bolognese, doveva essere il primo vero spartiacque per gli uomini di classifica, e così è stato. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ha rotto gli indugi, staccando tutti con una progressione irresistibile che ha ricordato le sue versioni migliori da Tour de France.

Solo Felix Gall (Red Bull-BORA-hansgrohe) ha provato a limitare i danni, mentre l’ottimo Davide Piganzoli si è confermato una splendida realtà per il ciclismo italiano, chiudendo sul podio di tappa.

Eulálio, grazie al bottino accumulato nelle prime frazioni, è riuscito a difendere il primato per 2’24”, ma il forcing del danese fa capire che la leadership del lusitano ha ormai i giorni contati non appena la strada tornerà a salire verticalmente nelle tappe alpine.

Da segnalare anche la spettacolare ed elettrizzante frazione di Napoli, caratterizzata da un finale caotico sotto la pioggia che ha visto il trionfo di Davide Ballerini in uno sprint a due su Jasper Stuyven, dopo che una maxicaduta all’ultima curva sul viscido pavé partenopeo aveva messo fuori gioco i velocisti puri, a partire da Jonathan Milan.

Le Classifiche Generali e Speciali alla 9ª Tappa

Classifica Generale (Maglia Rosa)

La top 10 vede Eulálio al comando, ma Vingegaard e Gall sono già in scia, pronti al sorpasso, mentre distacchi più pesanti iniziano a gravare su specialisti come Hindley.

Pos. Corridore Squadra Distacco 1 Afonso Eulálio Bahrain Victorious 38h 49′ 44″ 2 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike + 2′ 24″ 3 Felix Gall Red Bull-BORA-hansgrohe + 2′ 59″ 4 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe + 4′ 32″

Le Maglie Speciali

Maglia Ciclamino (Classifica a punti): Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Il francese domina la graduatoria grazie alle due splendide vittorie nelle prime tappe.

(Classifica a punti): (Soudal Quick-Step). Il francese domina la graduatoria grazie alle due splendide vittorie nelle prime tappe. Maglia Azzurra (Miglior Scalatore): Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), balzato al comando dopo il successo a Corno alle Scale.

(Miglior Scalatore): (Team Visma | Lease a Bike), balzato al comando dopo il successo a Corno alle Scale. Maglia Bianca (Miglior Giovane): Afonso Eulálio (Bahrain Victorious). Di fatto, il leader virtuale tra i giovani è l’azzurro Davide Piganzoli, considerando che Eulálio indossa già l’insegna del primato generale.

Considerazioni Tecniche e Scenari Future. Il fattore Vingegaard

Il danese non si sta nascondendo. Pur non avendo ancora la maglia di leader, si sta muovendo da padrone assoluto della corsa. La facilità con cui ha staccato gli avversari a Corno alle Scale suggerisce che il suo picco di forma sia già altissimo. Nelle prossime frazioni, soprattutto quando arriveranno le grandi montagne e la cronometro, sarà lui l’uomo da battere e il punto di riferimento per tutte le strategie.

Le speranze italiane. Piganzoli e Ciccone

L’Italia esce da questa prima settimana con indicazioni agrodolci. Se Giulio Ciccone ha vissuto il momento di gloria vestendo la Maglia Rosa a Cosenza prima di cedere terreno in salita, la vera nota lieta è Davide Piganzoli. Il giovane valtellinese sta correndo con una maturità impressionante: la sua top 5 nella tappa più dura dimostra che può realisticamente ambire a un posto d’onore nella top 10 finale e alla lotta per la maglia bianca. Più in difficoltà Giulio Pellizzari, apparso leggermente fuori giri nel tentativo di seguire i migliori, ma atteso a un riscatto nelle frazioni a lui più congeniali.

3. La resistenza della Bahrain e le seconde linee

Onore ad Afonso Eulálio e alla Bahrain Victorious, capaci di gestire la corsa in modo intelligente e di regalarsi una striscia di giornate in Rosa assolutamente imprevedibile alla vigilia. Tuttavia, la Red Bull-BORA-hansgrohe possiede con Gall e Hindley una superiorità numerica e una qualità in salita che, unita allo strapotere della Visma di Vingegaard, costringerà i leader attuali a una corsa prettamente difensiva alla ripresa delle ostilità.

Il Giro si ferma per 24 ore, ma la sensazione è che il vero fuoco d’artificio debba ancora cominciare.

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