NBA Playoff 2026, Cleveland travolge Detroit in gara-7: finale di Conference contro New York

I Cavaliers dominano i Pistons 125-94 nella sfida decisiva e conquistano la finale della Eastern Conference. Donovan Mitchell guida Cleveland verso la serie con i Knicks.

I Cleveland Cavaliers conquistano la finale della Eastern Conference nei NBA Playoff 2026. La squadra di coach Kenny Atkinson domina gara-7 contro i Detroit Pistons imponendosi con un netto 125-94 e chiudendo la serie davanti al proprio pubblico.

Una partita senza storia dopo una serie molto equilibrata. Cleveland ha preso il controllo del match sin dai primi possessi, approfittando delle enormi difficoltà offensive dei Pistons.

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Cleveland scappa nel secondo quarto

Dopo un primo quarto già favorevole ai Cavaliers, la svolta definitiva arriva nel secondo periodo con un parziale di 24-9 che permette ai padroni di casa di andare all’intervallo sul 64-47.

Detroit non riesce più a rientrare in partita e nel corso della ripresa il vantaggio dei Cavs arriva anche oltre i 30 punti.

Pesantissimo il dato al tiro per i Pistons, che chiudono con appena il 35,3%, contro il 50,6% di Cleveland.

Mitchell trascina i Cavaliers

Grande prova collettiva per Cleveland, con quattro giocatori oltre quota 20 punti.

Il miglior marcatore è Donovan Mitchell con 26 punti, seguito dai 23 di Jarrett Allen e Sam Merrill. Doppia doppia invece per Evan Mobley, autore di 21 punti e 12 rimbalzi.

“Possiamo tirare un sospiro di sollievo solo per poche ore, poi dobbiamo subito tornare al lavoro”, ha dichiarato Mitchell dopo il match.

Per il numero 45 si tratta della prima finale di Conference in carriera.

Delusione Detroit

Serata difficile invece per Detroit e per la sua stella Cade Cunningham, fermato a 13 punti, molto sotto la sua media playoff.

I migliori realizzatori dei Pistons sono stati Daniss Jenkins con 17 punti e Duncan Robinson con 13.

Sfuma così il ritorno in finale di Conference per Detroit, che manca all’appuntamento dal 2008.

Ora la sfida ai Knicks

Per Cleveland si tratta della nona finale di Conference della storia della franchigia e del miglior risultato dal 2018, ultima stagione di LeBron James in Ohio.

I Cavaliers affronteranno ora i New York Knicks nella finale della Eastern Conference. Gara-1 è in programma nella notte tra martedì e mercoledì al Madison Square Garden.

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