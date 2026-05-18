Para-Trap, Italia in gara al Grand Prix de France di Chateauroux

La Nazionale azzurra di Para-Trap è pronta a scendere in pedana nel prestigioso impianto che ha ospitato le Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024. Sei gli atleti convocati dal CT Benedetto Barberini.

La Nazionale italiana di Para-Trap è pronta a tornare protagonista sulla scena internazionale. Gli azzurri sono impegnati a Chateauroux per il Grand Prix de France organizzato dal World Shooting Para Sport.

La competizione si disputa nel Centro Federale della federazione francese, impianto che ha già ospitato le gare dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e delle Paralimpiadi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sei azzurri convocati

La delegazione italiana è guidata dal Commissario Tecnico Benedetto Barberini insieme al Tecnico Federale Riccardo Rossi.

Per la classe PT1, dedicata agli atleti in carrozzina, sono stati convocati Davide Fedrigucci delle Fiamme Oro e Giuseppe Arioli.

Nella categoria PT2 gareggeranno Alessandro Spagnoli e Antonino Ventre del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa.

Per la classe PT3 spazio invece ad Antonio Dimasi e Mirko Cafaggi.

Programma della competizione

La giornata odierna è dedicata agli allenamenti ufficiali, mentre martedì 19 maggio scatteranno i primi 75 piattelli di qualificazione.

Mercoledì 20 maggio si completerà la fase di qualificazione con altri 50 piattelli prima delle finali.

Il programma delle finali:

ore 15:00 finale PT1

ore 16:00 finale PT2

ore 17:00 finale PT3

L’Italia punta a confermarsi

La squadra azzurra arriva all’appuntamento francese con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati nelle ultime stagioni internazionali del Para-Trap.

Tra i protagonisti attesi c’è anche Davide Fedrigucci, reduce dalla conquista del titolo italiano.