Fencing 4 All: successo Fiamme Oro anche nella tappa finale di Milano, completano il podio Anzio e Bari – Highlights su Assalto TV

Il Presidente federale Mazzone: “Un circuito inclusivo che inorgoglisce la scherma e lo sport italiano”.

Il team delle Fiamme Oro si è aggiudicato ieri a Milano anche la seconda tappa di “Fencing 4 All”, lo straordinario circuito di scherma inclusiva di spada a squadre, trasmesso da Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, in cui ciascuna formazione era composta da almeno un atleta autistico o con disabilità intellettiva insieme ai compagni neurotipici. Nel remake della finale di un mese e mezzo fa a Roma, ieri pomeriggio sulle pedane milanesi del PalaCus Idroscalo la compagine composta da Francesco Caudo, Daniele Fontana e Marco Misiani ha superato il Circolo della Scherma Anzio, medaglia d’argento con Roberto Bezzini, Andrea Culla, Jacopo D’Antonio e Matteo Di Noia. Terzo gradino del podio per il Club Scherma Bari (Andres Marcel Carrillo Ayala, Filippo Scialanga e Letizia Zaccaro) davanti alla Scherma Pistoia 1894 (Roberto Bartolini, Aleksandr Rizzi, Andrei Rizzi e Guido Romiti).

Le Fiamme Oro, con 100 punti totalizzati, hanno così conquistato anche il successo nella graduatoria generale, che somma i punteggi delle due prove, secondo posto per il Circolo della Scherma Anzio a quota 80, terzo il Club Scherma Bari (68) che precede Accademia Scherma Lia (60), Scherma Pistoia (55), Nedo Nadi Salerno (50) e di seguito tutte le altre.

“La prima tappa a Roma è stata una scommessa vinta, questo secondo appuntamento di Milano ha rappresentato la conferma, la certezza del lavoro fatto. Siamo entusiasti della partecipazione, della grande adesione di società storiche ed emergenti del nostro mondo in un evento che è un punto d’orgoglio per il movimento schermistico e, aggiungo, un unicum per tutto lo sport italiano”, il commento del Presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, al termine della cerimonia ufficiale di premiazione in cui è stato affiancato da Carola Mangiarotti, Vicepresidente del CONI Lombardia e figlia del campionissimo Edoardo.

La seconda tappa di “Fencing 4 All” a Milano ha così mandato in archivio la prima splendida edizione di questa gara a squadre integrate in cui gli atleti neurotipici hanno in formazione almeno uno schermidore autistico o con disabilità intellettiva. Un evento unico al mondo, trasmesso in entrambi gli appuntamenti su “Assalto – La TV della scherma”, attraverso Sportface, con due narratori d’eccezione quali Alessandro Alciato e Stefano Pantano. Un evento che ha regalato emozioni autentiche, confermando la scherma come modello autentico d’inclusione, in un percorso che è soltanto all’inizio.

La classifica della 2^ tappa di Milano

1. Fiamme Oro Roma (Francesco Caudo, Daniele Fontana, Marco Misiani)

2. Circolo della Scherma Anzio (Roberto Bezzini, Andrea Culla, Jacopo D’Antonio, Matteo Di Noia)

3. Club Scherma Bari (Andres Marcel Carrillo Ayala, Filippo Scialanga, Letizia Zaccaro)

4. Scherma Pistoia 1894 (Roberto Bartolini, Aleksandr Rizzi, Andrei Rizzi, Guido Romiti)

5. CS Nedo Nadi Salerno (Carlo Gallo, Antonio Lepore, Vincenzo Vinciguerra)

6. Accademia di Scherma Lecce (Aldo Cretì, Domitilla Cretì, Alessia De Masi)

7. CDS Mangiarotti (Giacomo Catallo, Leonardo Garosci, Luca Marchiori)

8. Pentamodena (Federico Federzoni, Nadia Marastoni, Samuele Panzani)

9. Brianzascherma (Leo Acampora, Leone Galimberti, Mirko Ottelli, Brian Vargiu)

10. Accademia Scherma Lia (Emiliano Bacci, Filippo Disi, Susanna Gatti, Emile Polchi)

11. Circolo della Spada Rimini (Asia Leardini, Travis Leardini, Gabriele Rotonda)

12. Circolo Schermistico Sassarese (Francesca Achenza, Mariangela Busi, Francesca Furesi, Raffaele Alberto Schintu)

13. Accademia Scherma Pinerolo (Massimiliano Carramusa, Niccolò La Cava, Walter Penna)

14. Accademia Scherma Milano (Giovanni Minuti, Federico Possentini, Alberto Tagliabue, Giulio Vigo)

15. Accademia Scherma Milano (Martina Lullia, Francesca Mattaini, Matilde Tagliabue, Maria Benedetta Carola Ventura)

16. Accademia Scherma Pinerolo (Walter Brun, Massimo Cuciuffo, Christian Lazzari, Gregorio Spolidoro)

17. Circolo Scherma Lecco (Karen Lanfranconi, Sofia Maria Molteni, Costantino Quadrio Curzio)

FENCING 4 ALL – Classifica finale dopo le due tappe

1. Fiamme Oro (punti 100)

2. Circolo della Scherma Anzio (punti 80)

3. Club Scherma Bari (punti 68)

4. Accademia Scherma Lia (punti 60)

5. Scherma Pistoia 1894 (punti 55)

6. CS Nedo Nadi Salerno (punti 50)

7. Pentamodena (punti 45)

8. Accademia Scherma Milano (punti 40)

8. Accademia Scherma Pinerolo (punti 40)

8. Circolo della Spada Rimini (punti 40)

8. Circolo Schermistico Sassarese (punti 40)

12. Club Scherma Formia (punti 30)

13. Club Scherma Roma (punti 25)

13. Frascati Scherma (punti 25)

13. Accademia di Scherma Lecce (punti 25)

13. CDS Mangiarotti (punti 25)

17. CUS Cassino (punti 20)

17. CUS Roma (punti 20)

17. Brianzascherma (punti 20)

20. Circolo Scherma Lecco (punti 15)