Ranking ATP e WTA, l’Italia firma un primato storico: mai così in alto nel tennis mondiale

Nuovo record nel ranking ATP con quattro azzurri tra i primi 24 al mondo. Ottime notizie anche dal ranking WTA: Paolini resta in top 10 e cresce il movimento femminile italiano.

L’Italtennis apre il 2026 con un risultato senza precedenti nella storia delle classifiche mondiali. L’ultimo aggiornamento del ranking ATP certifica infatti un primato assoluto: per la prima volta quattro tennisti italiani sono presenti contemporaneamente tra i primi 24 del mondo.

Ranking ATP: quattro azzurri nella top-24

Il protagonista di giornata è Luciano Darderi, che migliora il proprio best ranking salendo al numero 24. Davanti a lui figurano Jannik Sinner, stabile al secondo posto mondiale, Lorenzo Musetti, che guadagna posizioni fino al numero 7, e Flavio Cobolli, confermato al 22° posto. Un risultato storico da quando esiste la classifica computerizzata.

Nel complesso, il movimento maschile italiano piazza cinque giocatori in top 40 e otto nei primi 100, confermando una profondità mai vista. Avanzano anche Lorenzo Sonego (39), Matteo Berrettini (55) e Mattia Bellucci (73), mentre resta stabile Matteo Arnaldi al numero 61. Da segnalare anche il nuovo miglior piazzamento di Francesco Maestrelli, ora numero 137.

Cambiamenti nella top ten mondiale

A livello internazionale, la top ten ATP vede un leggero rimescolamento: Alex De Minaur, Lorenzo Musetti e Ben Shelton guadagnano terreno, mentre Taylor Fritz scivola al nono posto. In vetta restano invariati Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, seguiti da Zverev e Djokovic.

Ranking WTA: Paolini ancora tra le migliori

Ottime notizie anche dal ranking WTA, dove l’Italia mantiene una presenza stabile tra le grandi del circuito. Jasmine Paolini apre il 2026 all’ottavo posto mondiale, confermandosi punto di riferimento del tennis femminile azzurro.

Alle sue spalle cresce Elisabetta Cocciaretto, ora numero 81, mentre Lucia Bronzetti risale fino alla 105ª posizione. In progressione anche Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio e Tyra Caterina Grant, segno di un movimento in salute e in continua espansione.

Sabalenka regina, Anisimova firma il best ranking

In testa al ranking WTA resta Aryna Sabalenka, leader incontrastata davanti a Iga Swiatek. Sul podio irrompe Amanda Anisimova, che conquista il miglior ranking in carriera, mentre Jasmine Paolini difende l’ottava posizione resistendo all’assalto di Madison Keys.