Tiro a volo, weekend tricolore: quattro trofei nazionali e tredici gare regionali

Mentre la Nazionale italiana di Sporting sarà impegnata in Portogallo nella rassegna mondiale, il tiro a volo nazionale vivrà un intenso weekend di competizioni. Sabato 18 e domenica 19 luglio sono in programma appuntamenti di primo piano nella Fossa Universale, nel Compak Sporting e nell’Elica, oltre a tredici prove dei Campionati Regionali Estivi distribuite in undici regioni.

Scudetti e trofei tra Umbria, Emilia-Romagna e Sicilia

Al TAV Umbriaverde-Todi di Massa Martana saranno assegnati i titoli italiani individuali di Fossa Universale. Gli atleti affronteranno complessivamente 200 piattelli, divisi equamente nelle due giornate. Il vincitore della classifica assoluta conquisterà il Trofeo FITAV, mentre i migliori delle singole categorie riceveranno titolo, Scudetto Tricolore, medaglia e montepremi federale.

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Il TAV Conselice ospiterà invece due competizione a squadre di Compak Sporting; il sabato di disputerà la Coppa Italia, mentre domenica sarà la volta della Coppa Campioni. Al TAV Castanea, in provincia di Messina, si svolgeranno infine le prove individuali e societarie del Campionato delle Regioni di Elica.

Campionati regionali in undici regioni

Il programma sarà completato da tredici appuntamenti territoriali dedicati a Skeet, Compak Sporting e Trap1. Le gare di Skeet si disputeranno in Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Il Compak Sporting sarà protagonista invece in Basilicata, Liguria e Sardegna, mentre il Maremma Trap, in Toscana, ospiterà la prova di Trap1. Un calendario particolarmente fitto, pronto a coinvolgere tiratori e appassionati da Nord a Sud.