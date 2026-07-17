Giro della Valle d’Aosta, la Hône-Forte di Bard in diretta su Sportface TV

Il Forte di Bard torna a essere protagonista del Giro ciclistico della Valle D’Aosta-Mont Blanc. Venerdì 17 luglio, la seconda tappa della 62esima edizione condurrà i giovani corridori da Hône fino allo storico complesso valdostano. La frazione potrà essere seguita in diretta su Sportface TV, con collegamento previsto dalle 13.00 alle 16.20.

Quattro salite verso il traguardo

Il percorso misura 147,5 km e si preannuncia particolarmente selettivo. Il gruppo dovrà affrontare le ascese di Fabiole, Ravet, Col de Joux e Col d’Arlaz, prima della conclusione sulla cima del Forte di Bard.

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La corsa valdostana, riservata agli U23, si sviluppa complessivamente su quattro tappe tra Italia e Francia. Al via ci sono 120 corridori appartenenti a 24 squadre internazionali, chiamati a misurarsi con quasi undicimila metri di dislivello e dodici Gran Premi della Montagna.

Arrivo, premiazione e diretta su Sportface TV

L’arrivo dei primi atleti al Forte di Bard è previsto intorno alle 15.30. Gli spettatori sposteranno assistere gratuitamente al passaggio della corsa, ritirando il biglietto omaggio presso le casse della struttura. La cerimonia di premiazione si svolgerà invece indicativamente alle ore 16.00 in Piazza d’Armi.

Chi non potrà raggiungere il traguardo avrò la possibilità di seguire la tappa in diretta su Sportface TV, disponibile tramite app e piattaforma web.