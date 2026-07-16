Europei U18, nove azzurri superano il turno: Doualla brilla nei 100 metri

La prima sessione dei Campionati Europei U18 di atletica leggera sorride alla Nazionale italiana. Allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti, nove dei quindi azzurri impegnati nelle qualificazioni riescono a proseguire il proprio cammino. Kelly Doualla si mette subito in evidenza nei 100 metri, mentre arrivano importanti pass per le finali anche dai 2000 siepi, dal salto in alto e dal lancio del martello.

Doualla guida gli sprinter azzurri

Kelly Doualla conquista direttamente la semifinale dei 100 metri femminili, chiudendo seconda nella propria batteria 11″46, con vento favorevole di 1,5 metri al secondo. Il crono vale il terzo tempo complessivo del turno. Avanza anche Gaia Bonato, quarta nella sua prova in 11″79.

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Qualificazione centrata pure dai due velocisti italiani. Valerio Paparo termina terzo nella prima batteria con 10″73, mentre Lorenzo Cappellini migliora il personale portandolo a 10″68 e viene ripescato grazie al secondo dei quattro migliori tempi disponibili. Nei 400 metri non sono invece previste gare in questa sessione, ma l’Italia conferma già un buon rendimento nelle prove veloci.

Quattro finali e Angelini ripescato

Yasmine Lazouzi gestisce con sicurezza la batteria dei 2000 siepi, chiudendo terza in 6’50″65 e ottenendo l’accesso alla finale. Nel salto in alto Andrea Campani supera 2,05 metri al terzo tentativo e rientra tra i dodici finalisti.

Doppia qualificazione anche nel martello femminile: Marta Corazza lancia 60,96 metri, mentre Veronica Peroni raggiungi 60,86, occupando gli ultimi due posti utili. Negli 800 metri Flavio Angelini viene ripescato con 1’52″30. Eliminati invece Tommaso Da riva, Daniele Ottaviani, i martellisti Michele Delcuratolo e Luca Di Bartolomei e le pesiste Chiara D’Addario e Vittoria Seganfreddo.