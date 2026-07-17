Dieci medaglie dei Golden Players ai FIBA Master Open 2026 di Corinto

Storico traguardo ai FIBA MAster Open 2026 di Corinto per i Golden Players Italia sotto l’egida di FIP come rappresentativa italiana.

Le tredici nazionali italiane del Golden Players chiudono con ben 10 medaglie, un trionfo che premia la lungimiranza del Presidente Virgilio Marino e di un’organizzazione perfetta al fianco di Sportface

Il primo, storico FIBA Masters Open 2026 si chiude con un risultato che va ben oltre la più rosea delle aspettative per i colori azzurri.

La spedizione di Golden Players Italia torna dalla Grecia dopo aver letteralmente dominato la scena internazionale, mettendo la firma su un’impresa senza precedenti nel panorama del basket veterani. Un bottino leggendario di 10 medaglie complessive, 2 ori, 4 argenti, 4 bronzi, impreziosito da un quarto posto e due sesti posti.

Questo straordinario trionfo non è figlio del caso. È il coronamento di un percorso straordinario, frutto in primis della straordinaria lungimiranza del Presidente Virgilio Marino, capace di credere in un progetto pionieristico e di trasformarlo in un’eccellenza strutturata e rispettata a livello globale.

Sotto la sua guida, il movimento dei Golden Players si è consolidato come una delle realtà più importanti del basket Masters mondiale, unendo passione, spirito di squadra e una cultura sportiva d’élite.

Virgilio Marino insieme a sua moglie Angela sono un esempio dello spirito Golden, che quest’anno portanop a casa due medaglie d’argento nella categoria Over65, semplicemente mitici.

Ad accompagnare questa storica spedizione è stata un’organizzazione a dir poco ineccepibile, curata nei minimi dettagli e supportata da un partner d’eccezione. Tutte le selezioni azzurre scese in campo, infatti, sono state orgogliosamente sponsorizzate da Sportface, il brand di riferimento dell’informazione sportiva che ha sposato fin da subito i valori di questa splendida avventura. Da circa tre anni Sportface segue il progetto vincente di masterbasket dei Golden Players con una sezione dedicata con interviste, partite e speciali.

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Un binomio vincente che ha garantito agli atleti le migliori condizioni per esprimersi al massimo delle proprie potenzialità sul parquet.

Il Medagliere azzurro è un dominio tra Maschile e Femminile

La pioggia di medaglie ha bagnato sia il settore maschile sia quello femminile, a testimonianza della profondità e della qualità dell’intero movimento targato Golden Players.

Nel settore Femminile, le ragazze dei Golden Players, l’arma in più dei Golden, hanno brillato di luce propria. Il capolavoro assoluto porta la firma della selezione F45, che sale sul gradino più alto del podio conquistando un meraviglioso Oro, dopo aver sempre sfiorato la vittoria nelle ultime tre competizioni (due bronzi e un argento).

Di assoluto valore internazionale sono anche i due Argenti conquistati dalle categorie F40, dopo due anni di dominio assoluto con due ori europeo e mondiale, e la mitica F65, che ritorna a medaglia dopo due anni. A queste due medaglie si aggiunge il preziosissimo Bronzo della F50 e il sesto posto ottenuto nel combattutissimo torneo del Team 3×3.

Nel settore Maschile, spicca lo straordinario Oro conquistato dalla selezione M55 Mercurio, dominatrice della propria categoria. Splendi di i due Argenti conquistati dai ragazzi della M40 e della M65, capaci di arrendersi solo in finale dopo battaglie epiche. A completare il quadro maschile arrivano tre pesantissimi Bronzi firmati M50 Marte, M55 Nettuno e M60, oltre al sesto posto della M50 Giove e al prestigioso quarto posto della M70, un gruppo che incarna la vera essenza immortale di questo sport.

Organizzazione perfetta

Un successo di tale portata merita la giusta condivisione. Da parte di Golden Players Italia va un sincero e profondo ringraziamento alla FIBA e a Philippe Gueisbuhler per aver dato vita a un evento memorabile, organizzato con la massima professionalità e destinato a rimanere un punto di svolta globale per il basket Masters.

Un grazie speciale va alla Federazione Italiana Pallacanestro, guidata dal Presidente Giovanni Petrucci, insieme al Segretario Generale Maurizio Bertea e al Vice Segretario Graziano Martinelli. La FIP ha creduto fermamente in questo progetto sin dal primo giorno, concedendo l’onore e l’onere di rappresentare ufficialmente l’Italia in questa prestigiosa rassegna.

Infine, il plauso più grande va agli straordinari atleti, ai coach, ai dirigenti, allo staff medico e logistico, ai volontari e a tutte le famiglie che hanno sostenuto questo cammino.

Il sipario sul primo FIBA Masters Open si chiude, ma per i Golden Players Italia e per il basket Masters targato Sportface il futuro è appena cominciato.

La storia è stata scritta, ma nuove pagine memorabili attendono già di essere voltate.