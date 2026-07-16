F1 verso Spa: Ferrari in crescita, Mercedes in allerta e McLaren sotto esame

Il Gran Premio del Belgio potrebbe rappresentare uno snodo importante della stagione di Formula 1. Con soltanto due appuntamento ancora da disputare prima della pausa estiva, Mercedes, Ferrari e McLaren si preparano ad affrontare un fine settimana nel quale aggiornamenti tecnici, strategie e gestione della pressione portano incidere sugli equilibri del campionato.

Mercedes guarda con attenzione alla Ferrari

In casa Mercedes, Andrea Kimi Antonelli continua a proporsi come uno dei punti di riferimento più affidabili della squadra. Il team tedesco, tuttavia, osserva con crescente attenzione i progressi compiuti dalla Ferrari negli ultimi Gran Premi.

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Le dichiarazioni di Toto Wolff sulla formazione di Maranello sembrano confermare una certa preoccupazione per la competitività mostrata recente dalle monoposto italiane. La Ferrari si presenta così in Belgio con l’obiettivo di consolidare la propria crescita e avvicinarsi ulteriormente alle posizioni vertice.

McLaren chiamata a reagire a Spa

Grande pressione anche sulla McLaren. La squadra campione del mondo in carica non sarebbe pienamente soddisfatta ottenuti fino a questo momento e dovrà dimostrare di possedere ancora velocità, continuità e solidità per difender il proprio ruolo al vertice.

A Spa saranno determinanti non soltanto le prestazioni della monoposto, ma anche la gestione dei piloti e delle tensioni interne. Il GP del Belgio potrebbe dunque chiarire la reale forza dei principali team e indicare chi potrà presentarsi alla pausa estiva nelle condizioni migliori per affrontare il resto del Mondiale.