Europei U18, Belardi conquista la finale: Italia avanti nei 400, amara beffa per Cecati

La prima giornata pomeridiana degli Europei U18 di atletica leggera regala diverse soddisfazioni alla squadra italiana. Allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti, Gabriele Belarsi supera senza difficiotà le qualificazioni del salto con l’asta, mentre Nicolò Borello e Micol Candidi vincono le rispettive batterie dei 400 metri. Epilogo sfortunato, invece, per Matilde Cecati nel lancio del disco.

Belardi impeccabile, Cecati eliminata per un soffio

Gabriele Belardi raggiunge la finale dell’asta maschile con una prova estremamente solida. L’azzurro supera al primo tentativo sia 4,50 sia 4,70 metri, chiudendo il turno senza errori. La quota automatica di 4,95 non diventa necessaria, perché soltanto dodici atleti restano in gara. Eliminato invece Edoardo Damiani, fermatosi a 4,30 metri. La finale è prevista per sabato.

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Grande amarezza nel disco per Matilde Cecati, capace di migliorare il proprio personale con 45,03 metri, L’italiana resta a lungo in dodicesima posizione, ma viene superata all’ultimo lancio dall’olandese Emma Le Blansh. Cecati termina tredicesima, con la stessa misura dell’ultima qualificata, penalizzata dall’assenza di un secondo lancio valido. Fuori anche Beatrice Stangaro, che non va oltre 38,26 metri.

Borello e Candidi guidano il poker azzurro

Bilancio perfetto per l’Italia nelle batterie dei 400 metri. Nicolò Borello controlla propria prova e vince in 48″00, ottenendo il quinto tempo complessivo e il pass diretto per la semifinale. Avanza anche Edoardo Petriaggi, terzo nella sua batteria in 48″37.

Tra le donne si impone Micol Candidi, prima nell’ultima batteria con 54″77 e settimo crono generale. Promossa anche Carolina Salvatore, terza in 55″50. Tutti e quattro glia azzurri torneranno dunque in pista venerdì per cercare l’accesso alle finali continentali.