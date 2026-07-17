Tour de France, sfida nei Vosgi: il Ballon d’Alsace accende la Dole-Belfort

Dopo due giornate favorevoli ai velocisti, il Tour de France 2026 ritrova la montagna con la tredicesima tappa, in programma venerdì 17 luglio. La frazione da Sole a Belfort misura 205,8 chilometri ed è la più lunga dell’edizione. Il percorso presenta una prima parte opaco impegnativa, ma promette spettacolo negli ultimi cinquanta chilometri, quando il gruppo entrerà nel cuore dei Vosgi.

Il Ballon d’Alsace può decidere la corsa

Per circa 150 chilometri i corridori non incontreranno particolari difficoltà altimetriche. La situazione cambierà con il Col des Croix, salita di terza categoria lunga 5,1 chilometri con una pendenza media del 4,8%.

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Il punto decisivo sarà però il Ballon d’Alsace, ascesa di prima categoria di 8,9 km al 6,9%. La vetta è collocata a circa trenta chilometri dal traguardo e sarà seguita da una discesa tecnica, nella quale serviranno coraggio e grande capacità di guida.

Pogacar osservato speciale, fuga favorita

La conformazione della tappa sembra premiare una fuga composta da corridori capaci di resistere sia in pianura sia sulle salite. Richard Carapaz, Quinn Simmons e Kevin Vauquelin figurano tra i principali candidati al successo.

Resta però da valutare l’atteggiamento della UAE Team Emirates-XRG e della maglia gialla Tadej Pogacar, che potrebbe provare un nuovo attacco oppure conservare energie in vista delle successive tappe di montagna. Attenzione anche a Tom Pidcock. La partenza è fissata alle ore 13.00, con arrivo previsto dalle 17.46.