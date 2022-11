Ecco il Ranking Atp aggiornato a lunedì 28 novembre. Dopo il forte scossone dato alla classifica dalle recenti Finals che si sono svolte a Torino, la classifica ora non vede cambiamenti di rilievo per la top-ten, con Carlos Alcaraz a guidare con 800 punti di vantaggio su Rafael Nadal. Tutto invariato, infine, per gli italiani, con Sinner che rimane il miglior azzurro (15esimo), seguito a ruota da Berrettini (16esimo). Poi Musetti 23esimo e Sonego 45esimo (+1), unico cambiamento è Fognini, che guadagna una posizione ed è ora 55esimo, ultimo italiano in top-100.

Ranking Atp aggiornato a lunedì 21 novembre

Carlos Alcaraz 6.820 Rafa Nadal 6.020 Casper Ruud 5.820 Stefanos Tsitsipas 5.550 Novak Djokovic 4.820 Felix Auger-Aliassime 4.195 Daniil Medvedev 4.065 Andrey Rublev 3.930 Taylor Fritz 3.355 Hubert Hurkacz 2.905

15. Jannik Sinner 2.410

16. Matteo Berrettini 2.375

23. Lorenzo Musetti 1.865

47. Lorenzo Sonego 950

55. Fabio Fognini 843