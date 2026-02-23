Tbilisi, International Gymnastics Marathon: Fucci oro nel completo, Cassano cala il poker di bronzi

L’azzurro illumina la pedana georgiana: Margherita Fucci domina tra le senior, Flavia Cassano protagonista tra le junior

Il cielo sopra Tbilisi è azzurro. All’International Gymnastics Marathon l’Italia brilla nel concorso generale e nelle finali di specialità, portando a casa un bottino pesante tra senior e junior.

Fucci, oro completo e metalli nelle specialità

Nel concorso generale senior splende Margherita Fucci (Cervia Ginnastica e Sport), impeccabile sui quattro attrezzi e capace di imporsi con un sontuoso 103.950. Una prova di solidità e personalità che le vale il gradino più alto del podio davanti alla polacca Olivia Maslov (102.300) e alla cipriota Maria Avgousti (102.000).

Non solo all around. Fucci centra anche le finali con cerchio, palla e clavette, trasformando le qualificazioni in due ori e un bronzo. Un avvio di stagione da protagonista, senza esitazioni.

Ai piedi del podio nel completo si ferma Isabelle Tavano (A.S. Udinese), quarta con 101.350, a un soffio dalla medaglia. Per lei anche la finale al nastro, chiusa in quarta posizione.

Completano la top ten azzurra:

Elizaveta Havryliv (Polimnia Ritmica Romana), sesta con 98.600

Anna Piergentili (Ginnastica Fabriano), settima con 98.250

Undicesima piazza per Sofia Maffeis (Aeronautica Militare/Polisportiva Varese), che archivia la prova con 95.300.

Baby Cassano, quattro bronzi da applausi

Tra le junior si mette in luce Flavia Cassano (Iris Giovinazzo). Sesta nel concorso generale con 95.500, ma soprattutto protagonista nelle specialità.

Cassano centra l’accesso a tutte le finali e conquista quattro bronzi, uno per ciascun attrezzo. Un poker che pesa, anche perché segna il suo rientro internazionale dopo l’esperienza in Squadra.

In gara anche Veronica Zappaterreni (Ginnastica Fabriano), settima con 91.150. Per lei niente final eight a causa del regolamento che ammetteva una sola ginnasta per nazione.

Il titolo junior nel generale va alla bulgara Siyana Alekova (101.500), davanti alla connazionale Aleksandra Petrova (99.500). Terza la georgiana Nita Jamagidze (99.000).

Un segnale forte

L’International Gymnastics Marathon consegna un messaggio chiaro: l’Italia c’è. Tra senior e junior il movimento mostra qualità tecnica, personalità e continuità.

Fucci lancia la stagione con un oro completo di valore. Cassano dimostra carattere e talento. Ora bisogna dare seguito. Il talento non basta: serve conferma.