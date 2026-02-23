Francesca Lollobrigida verso il ritiro: i Mondiali l’ultimo atto

Pattinaggio di veloc8tà, dopo i due ori olimpici nei 3000 e nei 5000 metri, Lollobrigida potrebbe dire basta. I successi di Milano-Cortina sono stati il coronamento di una carriera costruita con disciplina e sacrificio, ma potrebbe essere anche gli ultimi.

Lollobrigida verso il ritiro, l’annuncio

Per Francesca Lollobrigida potrebbe aprirsi un nuovo capitolo della vita, lontano dalle piste. L’azzurra, come raccontato a La Gazzetta dello Sport, ha lasciato intendere che i Mondiali allround di inizio marzo potrebbero rappresentare la sua ultima gara da professionista.

Le priorità, dopo anni vissuti inseguendo cronometri e podi, stanno cambiando. «Ho dato tutto, vorrei allargare la famiglia», ha spiegato, lasciando trasparire una scelta maturata con serenità. Prima però c’è un ultimo obiettivo: i Campionati del Mondo allround in programma tra due weekend a Heerenveen, nei Paesi Bassi. La partenza è fissata per domenica e l’appuntamento ha un valore speciale. È infatti l’unica grande rassegna nella quale Lollobrigida non è mai riuscita a conquistare una medaglia.

La sede non è casuale. La Thialf di Heerenveen è considerato il vero tempio della pista lunga di velocità, dove il pubblico vive questo sport con passione quasi religiosa. Per l’atleta italiana quel ghiaccio evoca ricordi profondi: tra il 2012 e il 2017 ha vissuto lì per sei mesi all’anno, allenandosi spesso in solitudine per inseguire il sogno olimpico. Un periodo duro, fondamentale per la sua crescita tecnica e mentale.

Lollobrigida, la chisuura ad Heerenveen

Proprio per questo Heerenveen potrebbe diventare il teatro perfetto per chiudere il cerchio della Lollobrigida. «Sarà soprattutto una festa quel pubblico stravede per il pattinaggio e per i suoi campioni». Parole che sanno di gratitudine e consapevolezza. Non c’è amarezza, piuttosto il desiderio di salutare in un luogo simbolo del proprio percorso.

Se davvero dovesse essere l’ultimo atto, Lollobrigida lascerebbe da protagonista assoluta, con due titoli olimpici che la collocano tra le grandi dello sport italiano. Ma prima c’è un Mondiale da onorare, l’ultimo tassello mancante in una carriera semplicemente straordinaria.

