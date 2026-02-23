World Cup pallanuoto, sorteggiati i gironi: strada in salita per il Settebello

Italia maschile nel girone di ferro con Spagna, Croazia e USA. Le azzurre con Grecia, Olanda e Australia

Torna la World Cup di pallanuoto con la fase preliminare che definirà le otto squadre finaliste dirette a Sydney. Lo scorso anno la Coppa del Mondo aveva premiato Grecia tra le donne e Spagna tra gli uomini, entrambe poi campionesse iridate. L’Italia aveva chiuso sesta con il Settebello e settima con il Setterosa.

Ora si riparte. E il cammino azzurro non sarà semplice.

Formula e regolamento

La prima fase prevede due gruppi sia nel torneo maschile che in quello femminile.

Le prime due classificate dei gruppi A e B formeranno un nuovo girone insieme alle squadre terze e quarte classificate, disputando un round robin completo. Questo sistema consentirà di stilare una classifica finale accurata.

Le prime cinque squadre della Divisione 1 accederanno alla Final Eight, insieme alle prime due della Divisione 2 e all’Australia, Paese ospitante.

La fase finale si giocherà a Sydney dal 22 al 26 luglio, nel leggendario Olympic Park che ospitò la finale olimpica del 2000.

Torneo maschile: Settebello nel girone di ferro

Il torneo maschile inizierà ad Alessandropoli dal 6 al 12 aprile.

Gruppo A

Serbia

Paesi Bassi

Ungheria

Grecia

Gruppo B

Italia

Spagna

Croazia

Stati Uniti d’America

Per il Settebello un autentico girone di ferro: Spagna e Croazia rappresentano potenze storiche, mentre gli USA restano sempre un avversario ostico.

Torneo femminile: Setterosa tra big europee e Australia

Il torneo femminile si disputerà a Rotterdam dall’1 al 6 maggio.

Group A

USA

Ungheria

Giappone

Spagna

Group B

Italia

Grecia

Olanda

Australia

Anche il Setterosa è inserito nel gruppo B, con Grecia e Olanda tra le principali rivali continentali e l’Australia pronta a sfruttare il fattore casa nella fase finale.

Obiettivo Sydney

La posta in palio è alta: entrare tra le migliori cinque della Divisione 1 per conquistare il pass verso la Final Eight di Sydney.

Per l’Italia sarà un banco di prova importante in vista degli appuntamenti internazionali della stagione. Servirà continuità, solidità difensiva e lucidità nei momenti chiave. I margini per crescere ci sono, ma il livello è altissimo.